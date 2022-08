Lazio, novità calciomercato: Provedel ora è davvero vicino. Trattativa sbloccata

Roma, 6 agosto 2022 - L'affare Provedel può finalmente sbloccarsi: la Lazio corteggia il portiere ormai da settimane ma soltanto adesso ha ricevuto il via libera da parte dello Spezia per concludere l'affare. Prima dell'inizio della stagione Maurizio Sarri avrà a disposizione anche il secondo portiere, una richiesta fondamentale dopo gli addii nel giro di pochi giorni di Strakosha e Pepe Reina che avevano fatto temere il peggio in casa biancoceleste.

Via libera dello Spezia

Mancava soltanto un ultimo tassello per concludere il mosaico. Provedel aveva dato il suo ok alla Lazio ormai da diverso tempo ed era pronto al trasferimento, ma lo Spezia ha deciso di attendere e di avere in mano il sostituto prima di lasciar partire il portiere. Per questo negli ultimi giorni i biancocelesti erano alla ricerca di un Piano B, che però adesso non serve più. I liguri hanno aperto le porte per il trasferimento che dovrebbe avvenire sulla base di 4 milioni di euro, ai quali aggiungere 500 mila legati invece ai bonus. Per Provedel è già pronto un contratto quinquennale da 1.3 milioni di euro a stagione.

L'assist del Napoli

Se prima era stata la Fiorentina a fornire un aggancio prezioso con la cessione allo Spezia di Dragowski , questa volta è stato il Napoli ad aiutare la Lazio ad abbracciare il suo secondo portiere dopo Maximiano . I liguri infatti sono ai dettagli per l'arrivo di Meret proprio dal club partenopeo, così da restare coperti in vista dell'inizio del campionato. L'arrivo dell'azzurro libera di fatto Provedel che attende soltanto l'offerta formale da parte dei biancocelesti per partire alla volta della capitale e cominciare a lavorare sotto la guida di Maurizio Sarri .

