Roma, 8 gennaio 2021- Il calciomercato è appena cominciato ma le big del campionato sono già pronte a sparare i primi colpi. Uno dei nomi più chiacchierati di questa sessione è quello di Felipe Caicedo, non più soddisfatto del suo ruolo di gregario alla Lazio e alla ricerca di una nuova avventura in cui rilanciarsi.

L'Inter ci pensa

E non è un caso se i nerazzurri abbiano pensato proprio a lui come sostituto di Romelu Lukau: al belga serve da tempo una spalla alla sua altezza e Caicedo potrebbe rappresentare l'alternativa perfetta per permettergli di rifiatare in alcune partite. L'ecuadoriano sarebbe l'innesto ideale per l'Inter di Conte, soprattutto a questo punto della stagione dove un attaccante come lui può fare davvero la differenza. Caicedo ha già dimostrato il suo grande valore con la maglia della Lazio: non ha mai superato la concorrenza di Ciro Immoibile ma anche da subentrato è stato in grado di segnare gol importanti e pesanti, diventando a tutti gli effetti il jolly della squadra. E ai nerazzurri un profilo come il suo non dispiacerebbe affatto.

Pista Juventus

Ma non c'è solo la squadra di Milano sulla scia dell'attaccante. Anche la Juventus è alla ricerca di un nuovo tassello per rinforzare il suo reparto offensivo: se Fabio Quagliarella ha educatamente rifiutato l'offerta ribadendo l'attaccamento ai colori della Sampdoria, Caicedo invece è ben disposto a trasferirsi fin da subito. Il nodo resta quello legato al costo del suo cartellino, con la Lazio che non intende scendere sotto gli 8 milioni di euro e i bianconeri che al momento ne hanno messi sul piatto 6. Non è da escludere poi che Lotito possa sfruttare l'asta a distanza fra i due club per portare il costo del giocatore più in alto possibile, ossia attorno ai 12 milioni.

