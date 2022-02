Bologna, 11 febbraio 2022- Dopo la sconfitta pesante contro il Milan in Coppa Italia, la Lazio vuole riprendere il cammino in campionato e puntare all'Europa. C'è apprensione per quanto riguarda la presenza di Ciro Immobile contro il Bologna: l'attaccante è uscito dal campo contro i rossoneri per infortunio, ma gli esami strumentali hanno escluso una lesione ai legamenti. La botta alla caviglia quindi potrebbe essere già smaltita, anche se la sua presenza non è ancora certa.

Le probabili formazioni

Il nodo da sciogliere quindi resta quello legato a Immobile che al momento non ha alzato bandiera bianca. Sarri quindi tornerà all'undici che ha battuto la Fiorentina domenica scorsa: tra i pali confermatissimo Strakosha, aiutato da Lazzari, Luiz Felipe, Patric e Marusic. In mezzo al campo come sempre ci sarà Milinkovic Savic, affiancato da Leiva e Luis Alberto. In avanti accanto a Immobile (per il momento confermato) agiranno Pedro e Zaccagni.

Anche per il Bologna non ci saranno grandi novità. Dopo lo 0-0 contro l'Empoli, Mihajlovic cerca i tre punti che mancano ormai dalla fine di dicembre, nel 3-0 contro il Sassuolo. I rossoblu partiranno da Skorupski tra i pali, difesa a tre formata da Soumaro, Medel e Theate. A centrocampo Hickey e Dijks agiranno sugli esterni, con Svanberg e Schouten al centro. In avanti invece Orsolini e Soriano faranno compagnia ad Arnautovic.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Pedro, Immobile, Zaccagni

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Dijks; Orsolini, Soriano; Arnautovic

Dove vederla

La partita tra Lazio e Bologna è in programma domani alle ore 15:00. Sarà possibile seguire il match in streaming su DAZN, attraverso tutti i dispositivi supportati.

