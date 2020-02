ROMA, 29 febbraio 2020 – Lazio in testa al campionato di Serie A. I biancocelesti battono anche il Bologna grazie alle reti di Correa e Luis Alberto e si portano a +2 sulla Juventus, che dovrà comunque recuperare una gara contro l’Inter. Un risultato storico per i capitolini, che a questo punto del campionato non si trovano in testa dalla stagione 98/99.



PRIMO TEMPO – La Lazio parte subito forte e crea diverse occasioni per mettere subito la gara in discesa. Passano due minuti ed è Correa a ritrovarsi solo davanti Skorupski, al termine di un’azione confusa in area del Bologna. L’argentino piazza il pallone ma clamorosamente lo spedisce fuori, lasciando incredulo l’Olimpico che stava già esultando. Una gioia però solo rinviata, visto che al 18esimo la Lazio riesce a sbloccare la gara con Luis Alberto. Lo spagnolo si accentra al limite dell’area e lascia partire un fendente a incrociare che termina nell’angolino. Il Bologna prova a reagire e con Soriano ha l’occasione per pareggiarla immediatamente. Strakosha però si immola sulla conclusione da due passi del centrocampista rossoblu tenendo in piedi i suoi. Un salvataggio che diventa ancor più importante, visto che poco dopo la Lazio riesce a trovare il raddoppio. È il minuto 21 quando Luis Alberto serve in area Correa, che da posizione defilata calcia trovando Skorupski poco attento e mal posizionato. Un gol che spezza un po’ le gambe agli uomini di Mihajlovic e mette la gara in discesa per i capitolini.



SECONDO TEMPO – Nella seconda frazione di gioco il Bologna prova a reagire. La Lazio amministra, gli emiliani fanno la partita. Il vero protagonista è però il Var. Al 52esimo infatti, gli uomini di Mihajlovic trovano la via del gol con Denswil. Il primo colpo di testa del difensore viene ribattuto da Strakosha, il rimpallo però lo favorisce facendo capitolare il pallone in rete. Abisso viene richiamato dal Var e annula per un tocco di braccio. Al 67esimo è Tomiyasu a trovare il gol. L’azione è però propiziata da un fuorigioco di pochi centimetri di Palacio e per la seconda volta il gol viene annullato. La Lazio si difende, poi in contropiede si rende pericolosa con Immobile che però fallisce la conclusione davanti a Skorupski. La gara rimane aperta fino alla fine, ma al triplice fischio di Abisso sono i biancocelesti ad esultare per il 21esimo risultato utile consecutivo ottenuto.



