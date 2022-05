Lazio, biglietti a prezzi popolari. La contromossa di Lotito

Roma, 4 maggio 2022- La missione della Lazio nelle ultime tra partite di questo campionato è quella di riempire nuovamente l'Olimpico. I biancocelesti giocheranno in casa ancora due sfide e Claudio Lotito è intenzionato ad attirare i tifosi dopo gli attriti nati qualche giorno prima del testa a testa con il Milan. E per riportare la gente allo stadio la società ha deciso di rilasciare i biglietti per la Sampdoria a prezzi popolari e di puntare su tante agevolazioni.

Cambio di rotta dopo la protesta

A far scatenare tutto ciò è stata la protesta della Curva Nord in occasione della partita contro il Milan. I tagliandi per quella gara erano stati reputati troppo cari da una buona fetta di tifosi che hanno così deciso di restare fuori dallo stadio per lanciare un segnale forte alla società. L'Olimpico è così risultato vuoto, una scena che la Lazio non vorrebbe ripetere anche per le ultime due partite casalinghe rimaste. Il malcontento della tifoseria ha portato Lotito a compiere un netto cambio di marcia per la fine di questa stagione: i biglietti questa volta verranno rilasciati a prezzi popolari, così da consentire a tutti di sostenere la Lazio nella corsa all'Europa League.

I nuovi prezzi dei biglietti

Il tariffario questa volta è stato accolto molto bene dai tifosi, soddisfatti dei risultati ottenuti dopo la protesta. Curva Nord, Distinti Nord e Sud Est sono stati fissati a 10 euro, 20 euro per la Tribuna Tevere, 30 per la Tevere Top e infine 40 euro per la Monte Mario. La prevendita è partita da questo pomeriggio e la Lazio si aspetta di vedere un Olimpico finalmente al completo almeno per la partita del prossimo weekend contro la Sampdoria. Anche per l'ultima in casa, contro il Verona, la società manterrà stabili i prezzi dei biglietti, anche se non è da escludere l'inserimento di ulteriori agevolazioni per tutti i tifosi.

Leggi anche - Roma-Leicester, le probabili formazioni