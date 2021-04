Roma, 17 aprile 2021 - La stagione di Lazio e Benevento è ancora aperta per i principali obiettivi: i biancocelesti sono in rincorsa Champions mentre i campani non sono distanti dall'obiettivo salvezza. La partita mette in palio dunque punti pesantissimi per la rincorsa della Lazio, oggi a -6 dalla Champions con una giornata da recuperare rispetto all'Atalanta, e per la fuga del Benevento, che parte con 8 punti di vantaggio dal terzultimo posto attualmente occupato dal Cagliari.

Le probabili formazioni

Con Inzaghi ancora out e sostituito in panchina da Farris, dovrebbe essere confermato il sistema di gioco con Marusic nei tre di difesa. Acerbi e Radu completeranno il pacchetto arretrato. Sulle fasce spazio a Fares che dovrebbe avere la meglio per il ruolo di esterno a sinistra, con Lazzari che partirà a destra. A centrocampo Escalante prenderà il posto di Lucas Leiva che era in dubbio per via di alcuni problemi fisici avuti negli ultimi allenamenti. In attacco Correa con Immobile.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, S. Radu; Lazzari, S. Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile

Il Benevento invece si presenta con la difesa a quattro dove Barba farà il terzino a sinistra. A centrocampo Hetemaj comporrà il terzetto base con Schiattarella e Ionita, mentre in avanti l'argentino Gaich sarà supportato da Riccardo Improta e Caprari.

BENEVENTO (4-3-1-2): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Improta, Caprari; Gaich

Dove vederla

La partita sarà in diretta domenica alle 15 su Sky al canale Sky Sport 253 e sul digitale terrestre al canale 484. In streaming sarà disponibile sui servizi di Sky Go e Now Tv.

