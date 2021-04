Roma, 16 aprile 2021 - Per una Lazio che sta cercando di rimanere in scia Champions League, in gran forma dopo le ultime quattro vittorie consecutive, è in arrivo un calendario denso di impegni in cui sarà necessario sfruttare al meglio la profondità della rosa. Con un turno di campionato contro il Benevento alle porte, ma fin troppo vicino all'infrasettimanale di mercoledì, Simone Inzaghi (ancora positivo al covid) dovrà capire se poter puntare o meno su alcuni calciatori, in particolar modo Lucas Leiva.

Lucas Leiva in dubbio

Ora che sembrano essere rimasti definitivamente alle spalle i problemi fisici di Luis Alberto, bisogna capire se ci sarà la possibilità di comporre senza problemi il classico terzetto di centrocampo con Milinkovic Savic e Lucas Leiva. Il brasiliano è ancora in forte dubbio, causa una condizione fisica che per ora lo lascia nella lista dei giocatori a rischio: l'ultimo allenamento lo ha visto allenarsi con il resto del gruppo solamente nella seconda parte, dopo un primo momento svolto in maniera individuale per provare a testare la sua condizione del momento. La speranza di averlo in campo c'è ancora ma le condizioni al momento non danno la certezze di vederlo in mezzo al campo in cabina di regia.

Escalante titolare?

Nel caso Lucas Leiva non ci fosse il titolare sarebbe senza dubbio Gonzalo Escalante. l'argentino è ormai considerato il suo ricambio naturale, anche per via delle condizioni di Danilo Cataldi che non sono incoraggianti. Il ragazzo cresciuto nel settore giovanile biancoceleste dopo aver lasciato l'allenamento precedente non ha svolto la seduta con i compagni e probabilmente non verrà neanche convocato. Di conseguenza, la scelta a centrocampo diventa ovvia.

Leggi anche - Le probabili formazioni della giornata di Serie A