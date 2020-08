Roma, 16 agosto 2020- La Lazio è pronta a chiudere un'operazione in uscita. Si tratta di Bastos, difensore in biancoceleste da quattro anni, molto vicino a vestire la maglia del Fenerbahce che ha intavolato una lunga trattativa per averlo nella prossima stagione.

L'angolano non rientra più nei piani futuri di Simone Inzaghi che ha deciso di metterlo alla porta, attirando subito le attenzioni del club turco. La sua trattativa è diventata prioritaria per Lotito: il contratto del giocatore scadrà nel giugno 2021 e ha già fatto sapere che non ha intenzione di prolungarlo, costringendo così la società a cederlo nel corso di questa estate per non rischiare di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione.

Ecco perché in settimana la Lazio discuterà con il Fenerbahce per definire gli ultimi dettagli dell'affare. La richiesta dei biancocelesti si aggira attorno ai 5 milioni di euro, mentre i turchi valutano il giocatore circa 3 milioni in meno, un gap che entrambe le squadre intendono colmare per non far definitivamente saltare la trattativa. La fumata bianca è quindi attesa nei prossimi giorni, dato che lo stesso Bastos si è mostrato motivato a cominciare questa nuova avventura in Turchia.