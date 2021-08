Roma, 25 agosto 2021 - Toma Basic è un nuovo giocatore della Lazio: oggi il club biancoceleste ha annunciato l'arrivo già chiuso nei giorni scorsi. Meno di ventiquattro ore dopo il suo arrivo a Roma con tanto di sciarpa sociale, il club ha reso noto l'acquisto del calciatore ormai ex Bordeaux, ultimo colpo di calciomercato per completare il centrocampo.

Il comunicato

La Lazio ha scritto così sui propri canali ufficiali. "La S.S. Lazio comunica di aver perfezionato l’acquisizione definitiva dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Toma Basic proveniente dal club francese di Ligue 1 FC Girondins Bordeaux".

Già in campo

Toma Basic ha già svolto l'allenamento con la squadra e si è messo in moto per cercare di strappare una convocazione in vista del prossimo impegno di campionato, che sarà sabato alle ore 18.30 contro lo Spezia nella prima stagionale della squadra di Sarri allo Stadio Olimpico. Basic completa così il reparto di centrocampo, che attualmente conta di diverse unità: Leiva, Milinkovic e Luis Alberto formano il pacchetto dei titolari, mentre Basic assieme a Cataldi, Escalante e Akpa Akpro è parte delle primissime alternative a disposizione del nuovo allenatore. Di fatto sarà la pedina per dare riposo a un Lucas Leiva apparso già affaticato nel primo incontro dell'anno con l'Empoli. Da vedere se riuscirà a debuttare già nel weekend.

