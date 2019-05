ROMA, 5 maggio 2019 – Atalanta corsara, i nerazzurri espugnano l’Olimpico battendo la Lazio per 3-1. Passano in vantaggio i biancocelesti con Parolo, poi il pareggio di Zapata. Nel secondo tempo i bergamaschi completano la rimonta con Castagne e l’autogol di Wallace. Gli uomini di Gasperini sono sempre più lanciati verso la Champions



PRIMO TEMPO – Grinta e carattere, all’Olimpico parte meglio la Lazio che nei primi 20 minuti di gioco assedia la porta difesa da Gollini. I biancocelesti trovano la rete del vantaggio dopo soli tre minuti. Pallone sporco in area che Caicedo aggiusta per Parolo bravo a calciare di prima intenzione e a insaccare in rete. I biancocelesti sfiorano il raddoppio poco più tardi con Immobile, che conclude un’azione manovrata dei capitolini calciando potente verso Gollini che in tuffo riesce a respingere il pallone. Dopo la sfuriata iniziale però, viene fuori l’Atalanta. La squadra di Gasperini alza il baricentro e al 22esimo trova la rete del pareggio col solito Zapata. Tiro sporco di Freuler che premia in area l’attaccante colombiano bravo a girarsi e a calciare di potenza nell’angolino più lontano. I bergamaschi sfiorano il secondo gol al 29esimo. Passaggio illuminante di Gomez che mette Ilicic davanti a Strakosha, il tiro dello sloveno finisce però al lato.



SECONDO TEMPO – La seconda frazione di gioco premia l’Atalanta, più determinata e vogliosa in campo rispetto ai biancocelesti. Dopo pochi minuti Strakosha deve salvare il risultato su Zapata, involatosi di prepotenza in area. Inzaghi prova a cambiare le sorti della gara inserendo Correa al posto di Caicedo, ma non ottiene i risultati sperati. Al 58esimo infatti, l’Atalanta trova la meritata rete del vantaggio. Errore di Wallace, che sbaglia il retropassaggio involando Gomez verso la porta. L’argentino perde l’attimo per calciare ma serve a Castagne un assist al bacio, col belga che può insaccare facilmente col piattone. La reazione della Lazio arriva al 71esimo con Marusic, che viene pescato in area da Correa ma davanti a Gollini non è freddo calciando alto. Passano però solo 5 minuti e l’Atalanta trova anche la terza rete: sugli sviluppi di un corner saltano Djimsiti e Wallace, il brasiliano tocca per ultimo insaccando il pallone nella porta sbagliata. È la rete che spezza definitivamente le gambe alla Lazio e regala all’Atalanta tre punti importantissimi per la corsa Champions. I nerazzurri sono ancora davanti a tutti a tre giornate dalla fine.

















