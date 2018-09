Roma, 20 settembre 2018 - L'avventura della Lazio nella stagione di Europa League 2018/2019 parte stasera (ore 18.55) dall'Apollon Limassol, squadra che i biancocelesti hanno affrontato due volte, nella fase a gironi 2013/14 (0-0 a Cipro, 2-1 a Roma). "Ci aspetta un girone difficile (Marsiglia ed Eintracht Francoforte le altre squadre, ndr)", avverte Simone Inzaghi che spera di ripetere l'entusiasmante cavalcata dello scorso anno in Europa: "Peccato solo per quell'ultima partita a Salisburgo. La vorrei rigiocare". L'importante è partire con il piede giusto questa sera. "Non sarebbe male vincere anche 1-0", perché l'importante è portare a casa i tre punti. E' vero che la Lazio viene da una buona vittoria a Empoli ma - avvisa il tecnico - "sappiamo che in Europa cambia tutto ed è un'altra musica".

Lazio-Apollon, segui qui la diretta testuale dalle 18.55

IN TV - Appuntamento per le 18.55 su SkySport 1, che trasmette in esclusiva la diretta tv della partita. Live streaming su Skygo per gli abbonati.

Spazio a un robusto turnover in campo.

Le probabili formazioni.

Inzaghi vuole mettere alla prova le seconde linee, a cominciare da Proto, che sarà tra i pali al posto di Strakosha. In difesa dovrebbero essere confermati Wallace e Acerbi. Al loro fianco Caceres, in vantaggio su Bastos. A centrocampo occasioni per Basta sulla destra, Badelj e probabilmente Murgia al centro, mentre a sinistra Inzaghi dovrebbe affidarsi ancora a capitan Lulic. Ballottaggio tra Leiva, Parolo e Milinkovic Savic. In attacco titolare Caicedo preferito a Immobile, accanto a Luis Alberto (Correa è squalificato).

Lazio (3-5-1-1): Proto; Wallace, Acerbi, Caceres; Basta, Badelj, Leiva, Murgia, Lulic; Luis Alberto; Caicedo. Allenatore: Inzaghi

Apollon Limassol (4-3-3): Bruno Vale; Vasiliou, Roberge, Yuste, Joao Pedro; Kyriakou, Sachetti, Pereyra; Schembri, Papoulis, Maglica. Allenatore: Augousti

Arbitro: Aliyar Aghayev (Azerbaijan)

LEIVA: POSSIAMO MIGLIORARE - Per la squadra parla il centrocampista Lucas Leiva: "Dopo le prime due sconfitte della stagione, patite contro Napoli e Juventus, abbiamo parlato nello spogliatoio tutti insieme e ci siamo detti ormai la stagione 2017/18 è passata in archivio e che, da quel momento, saremmo dovuti crescere per migliorarci", dice il brasiliano. Poi "abbiamo vinto due partite e possiamo ancora migliorare perché siamo ancora all'inizio e, se continueremo a lavorare come stiamo facendo, avremo più chance". Il giocatore frena però le attese: "Tutti si aspettano che la Lazio adesso vinca con tanti gol di scarto, ma quest'anno il campionato è cambiato ed anche le compagini come Empoli e Frosinone sono molto forti. Dobbiamo continuare a lavorare perché sappiamo di poter far meglio dello scorso anno. Non dobbiamo proiettarci troppo in avanti, altrimenti ci sarebbe il rischio di non vincere nulla".