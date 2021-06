Roma, 26 giugno 2021 - La Lazio si avvicina all'obiettivo terzino: Fabricio Angileri del River è sempre più vicino e potrà risolvere il problema a sinistra. Il classe 1994 sta per ultimare il suo trasferimento in biancoceleste per una cifra di 7 milioni e potrebbe essere il primo acquisto ufficiale dell'era Maurizio Sarri.

Angileri in arrivo

Dall'Argentina fanno già sapere che il River si è già rassegnato all'idea di aver perso il giocatore. La trattativa da 7 milioni trova riscontri e i Millonarios starebbero già cercando un sostituto sul mercato, con Santiago Arzamendia del Cerro Porteño individuato come erede naturale da parte di Marcelo Gallardo. Si tratterebbe di un acquisto importante, già pronto a livello anagrafico e reduce dall'avventura di una squadra che è stata un riferimento nel continente sudamericano negli ultimi anni. Risolverebbe il problema del terzino sinistro, attualmente non presente in rosa se non con Kamenovic o Fares, che però non sarebbe propriamente di ruolo a sinistra nella difesa a quattro.

Non escluso Hysaj

L'arrivo di Angileri non esclude quello di Hysaj. Per quanto ci sarebbe già una spesa per un terzino, l'albanese arriverebbe per giocare a destra in caso di addio di Manuel Lazzari. L'acquisto a parametro zero faciliterebbe la doppia operazione, per portare a Maurizio Sarri i calciatori idonei al suo nuovo sistema di gioco con difesa a quattro.

