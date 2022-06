Lazio, Acerbi pronto all'addio. Casale e Romagnoli i sostituti

Roma, 27 giugno 2022- Comincia a delinearsi il calciomercato in entrata della Lazio che dovrà rinforzarsi soprattutto in difesa a causa dei tanti addii. Uno dei casi dell'ultima stagione è stato quello di Francesco Acerbi che rischiava di cominciare la preparazione estiva come un separato in casa a tutti gli effetti. Ma nelle ultime ore si è fatta più insistente la pressione del Milan che ha aperto la strada per il suo ritorno in rossonero e la sua cessione potrebbe favorire l'arrivo di Romagnoli e Casale.

Ritorno al Milan per Acerbi

Fino a oggi non sono arrivate offerte ufficiali per Acerbi che ha espressamente chiesto la cessione dopo i tanti casi scatenati nel corso dell'ultima stagione. Lo strappo con la tifoseria è troppo grande per essere ricucita e l'unica soluzione è quella di cominciare una nuova avventura altrove. Recente è l'interessamento del Milan per il difensore che ha già vestito la maglia rossonera nella stagione 2012/13: il ritorno a Milano però dovrà essere favorito da un piccolo sconto da parte della Lazio che rischia di far saltare la trattativa per una richiesta troppo cara. I biancocelesti hanno fissato a 10 milioni il prezzo del suo cartellino, ma Lotito è disposto anche a dimezzare il costo pur di lasciar partire il giocatore.

Via libera a Casale e Romagnoli

La cessione di Acerbi sbloccherà l'arrivo di due nuovi difensori, i veri obiettivi della Lazio in questo calciomercato. Il primo è Alessio Romagnoli, in uscita a zero proprio dal Milan e a un passo dal trovare l'accordo decisivo per l'ingaggio. Il secondo è il tanto atteso Nicolò Casale, difensore che piace molto a Maurizio Sarri: i biancocelesti lo seguono ormai da tempo ma per ora non hanno presentato nessuna offerta e attendono di mettere a segno una cessione prima di partire all'assalto. Su di lui ci sono anche altre squadre della Serie A, ma negli ultimi giorni il presidente del Verona Setti ha telefonato a Lotito proprio per parlare del giocatore. Fra i due ci sono ottimi rapporti e il patron gialloblu ha dato il via libera anche a un prestito con obbligo di riscatto.

