ROMA, 30 agosto 2018 – Ultime ore per quello che riguarda la campagna abbonamenti della Lazio, aperta fino alle 19 di venerdì. Al momento sono poco più di 19mila le tessere sottoscritte dai tifosi biancocelesti. Quasi il doppio rispetto alla scorsa annata, anche se il club, visti i prezzi competitivi e la stagione dello scorso anno, si sarebbe aspettato una risposta più cospicua dai suoi sostenitori. Procede a rilento anche la vendita dei tagliandi per la sfida col Frosinone. Restano ancora quattro giorni, fino all'inizio del match, per acquistare il biglietto, ma al momento ne sono stati stampati solamente 5mila. Sono già 1700 invece, i tifosi ospiti che si recheranno all'Olimpico. La Lazio si aspetta una risposta importante in queste ore, per un match dove i biancocelesti vogliono portare a casa i primi tre punti della stagione.



LISTA EUROPA LEAGUE - "C'è attesa in casa Lazio per conoscere le avversarie del girone di Europa League che si contenderanno con i biancocelesti il passaggio del turno. Stasera infatti, con le gare di ritorno degli ultimi incroci preliminari, si completerà il quadro con le 48 squadre partecipanti. Domani a Montecarlo alle ore 13, verranno sorteggiati i gironi. Entro lunedì invece, Simone Inzaghi dovrà consegnare la lista dei calciatori che verranno impiegati nella competizione. Dopo aver tagliato fuori, ma solo per il momento, Jordan Lukaku dalla lista Serie A, ci sarà da riflettere anche sui possibili esclusi per l'Europa. Sarà possibile inserire illimitatamente gli Under 21 con almeno due anni di militanza nel club. Il problema è rappresentato da Luiz Felipe, presente stabilmente nella rosa biancoceleste solamente dalla scorsa stagione. Per fargli posto quindi, bisognerà tenere fuori un giocatore. Gli indiziati sono Lukaku, Basta e Patric. Difficile però che sia lo spagnolo il prescelto. L'ex Barcellona infatti, ha dimostrato negli anni di poter ricoprire più di un ruolo, e rappresenta quindi un jolly importante per lo scacchiere del tecnico piacentino. La scelta potrebbe ricadere su uno dei primi due, con il belga che sta ancora recuperando dalla tendinopatia, e che per questo potrebbe essere sacrificato.