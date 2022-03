Lazio, in estate sarà rivoluzione: il punto sulle partenze

Roma, 23 marzo 2022- Maurizio Sarri potrebbe avere una rosa rivoluzionata tra le mani ai nastri di partenza della prossima stagione. La Lazio va incontro a grandi cambiamenti in vista del prossimo calciomercato: tanti big potrebbero lasciare Formello e ci sono altri giocatori in scadenza di contratto che non verranno rinnovati entro il prossimo giugno. I movimenti potrebbero essere tanti e i biancocelesti stanno studiando attentamente le strade da percorrere.

Quattro possibili svincolati

Potrebbe esserci qualche sorpresa, ma al momento sono quattro i giocatori che saluterebbero la Lazio a giugno: si tratta di Luiz Felipe, Patric, Strakosha e Leiva, quattro titolarissimi che costringerebbero quindi la dirigenza a operare urgentemente sul mercato. Lotito spera ancora di trattenere il portiere, dato che rischia seriamente anche di perdere Pepe Reina, ormai orientato verso un nuovo progetto. Le partenze saranno quasi tutte a parametro zero e per questo i biancocelesti non riusciranno a mettere da parte alcun tesoretto da reinvestire con questo tipo di giocatori. Per rispettare i parametri del mercato e rinforzare la squadra quindi ci sarà bisogno di qualche cessione illustre.

I nomi in bilico

Diversa la situazione di Acerbi: anche lui è nella lista dei partenti a causa di qualche attrito con la tifoseria che non si è placato neanche dopo il lungo infortunio. Per questo il difensore sta cercando nuove alternative e avrebbe già diverse opzioni tra le quali scegliere. La cessione più dolorosa sarebbe invece quella di Milinkovic-Savic, corteggiato da tutte le big d'Europa. Il centrocampista sta vivendo una delle sue miglior stagioni con la maglia della Lazio e l'addio sembra essere ormai cosa certa, dato che anche Sarri ha dato il via libera in caso dovessero arrivare offerte davvero irrinunciabili.

