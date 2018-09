ROMA, 17 settembre 2018 – La Lazio vince senza convincere troppo al Castellani, ma trova un risultato importantissimo per la classifica, visti i passi falsi delle dirette concorrenti per la Champions League. Una gara decisa dalla rete di uno degli uomini simbolo della squadra di Inzaghi, Marco Parolo, che al termine del match ha commentato: “Il campionato non ci aspetta, dobbiamo ancora lavorare tanto per tornare a essere quelli dell’anno scorso. La cosa positiva è il risultato, durante la stagione passata partite come questa le avremmo perse. Magari giocavamo bene 70 minuti per essere poi beffati nel finale. Oggi ci sta succedendo il contrario”. Parole chiare, da leader di un gruppo unito ma che deve ritrovare la miglior condizione fisica. Non si è vista infatti la Lazio brillante della scorsa stagione, e i giocatori con più qualità hanno faticato su un campo comunque difficile come quello di Empoli. Servirà ritrovare I meccanismi giusti, in vista di una stagione che si prospetta ancora ricca di impegni. Giovedì infatti prenderà il via anche l'Europa League, con i capitolini che affronteranno l'Apollon Limassol nella gara di esordio.



STRAKOSHA – Fondamentale il gol di Parolo, ma soprattutto la parata strepitosa di Thomas Strakosha a pochi secondi dal fischio finale di Orsato. Il tiro di Caputo da due passi, su una dormita generale della difesa biancoceleste, rischiava di rovinare una gara difensivamente quasi perfetta. Alla fine però, il portiere albanese, dopo aver ricevuto qualche critica per alcuni interventi sbagliati ad inizio campionato, è risultato decisivo, respingendo d'istinto con un piede il pallone. "I tre punti sono miei? Tutta la squadra ha lavorato per questo risultato e abbiamo vinto. Dobbiamo migliorare tutti e si vede ma sono tre punti d'oro e ce li prendiamo, lavoreremo ancora in allenamento. L'ultima palla? Non me l'aspettavo, quando l'ho vista lì ho pensato il peggio. L'importante è che la palla non sia entrata e che poi la partita sia finita perché non ce la facevamo più, siamo contenti di questo risultato”, le parole dell'estremo difensore biancoceleste al termine della gara. Poi conclude: “Adesso dobbiamo stare attenti, ci aspetta una partita difficile in Europa. Fase difensiva? Le prime due partite erano difficili da giocare ma abbiamo imparato da quelle partite, dobbiamo continuare sulla strada intrapresa nelle ultime due. Dobbiamo crescere anche fisicamente ma siamo sulla strada giusta".