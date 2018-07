Auronzo, 28 luglio 2018 – Ancora la solita Lazio. Bella da vedere ed esplosiva in attacco. Anche se stavolta è servito un po' di tempo in più per sbloccarsi, i biancocelesti sono riusciti a rifilare tre gol alla Spal nell'amichevole che di fatto chiude il ritiro di Auronzo di Cadore dei capitolini, che faranno ritorno a Formello nella serata di oggi. Nessuna rete subita nei quattro impegni amichevoli sotto le Tre cime di Lavaredo. In rete sono andati tutti gli attaccanti a disposizione. Prima Immobile con un pallonetto che ha strappato applausi, poi Caicedo e Rossi nel finale di gara a mettere il punto esclamativo contro la compagine ferrarese. Inzaghi può considerarsi soddisfatto, in attesa di integrare i nuovi arrivati Badelj e Correa, e di riabbracciare i rientranti Caceres e Milinkovic-Savic. I segnali sono positivi, ma dovranno essere confermati anche durante il ritiro di Marienfeld, quando i biancocelesti saranno attesi da test ben più probanti.



INZAGHI – A margine della sfida contro la Spal, nella conferenza stampa di chiusura del ritiro è intervenuto Simone Inzaghi. Diversi i temi affrontati, dallo stato di forma dei suoi ragazzi al mercato, passando per gli obiettivi della prossima stagione: “Abbiamo fatto una buonissima preparazione, i ragazzi hanno lavorato molto bene. L'unica pecca è che in questi 3-4 giorni sono mancati Strakosha e Marusic che per noi sono elementi importanti. Lo stesso Berisha si è dovuto fermare, speriamo di riaverli in gruppo con il rientro a Roma", le parole del tecnico biancoceleste, che poi sul mercato ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto, abbiamo preso giocatori importanti, che potranno aiutarci e darci nel momento necessario le energie fresche che forse ci sono mancate negli ultimi due anni, in determinati momenti. Questo può essere un bilancio provvisorio”. Fondamentale però sarà trattenere Milinkovic-Savic, un chiaro messaggio lanciato alla società: “Si sentono e leggono tante voci su di lui. La sua permanenza per noi sarebbe importantissima, è uno che cambia le partite, vedendo come si sono rinforzate le altre sarà difficile rimanere con loro senza di lui. Ho parlato con Sergej e con la società, lui sarebbe voluto arrivare addirittura due giorni prima qui per unirsi alla squadra. L'ho sentito sereno, sta bene a Roma e coi compagni, poi il mercato rimarrà aperto fino alla vigilia del campionato e tutto può succedere. Speriamo resti con noi". Chiosa finale sugli obiettivi: “Fare una stagione come le ultime due. Tutte le altre corrono, per come ho visto lavorare i ragazzi sono fiducioso".