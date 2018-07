Roma, 25 luglio 2018 - Si è fermato qualche giorno fa per un problema alla schiena, ma ha tanta voglia di recuperare e di tornare subito al lavoro con i suoi compagni. Thomas Strakosha sarà anche la prossima stagione il portiere titolare della Lazio di Simone Inzaghi, e nonostante la giovane età le cose fatte intravedere la scorsa stagione sono state molto incoraggianti: “Sto meglio, ma mi serve ancora tempo per recuperare bene. Spero di tornare al più presto con il gruppo, il campo mi manca. I tifosi sono in tanti e da fuori vedo il gruppo lavorare bene. Siamo molto carichi, abbiamo dimostrato di essere forti e di aver imparato dagli errori. Possiamo fare un anno ancora migliore”, ha dichiarato il portiere albanese in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali della società. Strakosha quest'anno avrà anche un nuovo compagno di reparto che potrà aiutarlo a crescere ancora di più. Si tratta dell'esperto Silvio Proto, proveniente dall'Olympiacos: “Lui è molto positivo, parla italiano e ci aiuta molto. Ha un’esperienza enorme e grande qualità. Ci dà anche consigli, il clima tra portieri è bello”. Poi conclude: “Tutte le squadre si stanno rinforzando, ma siamo forti anche noi. Ben vengano anche nuovi acquisti. Crediamo nella zona Champions, abbiamo un gruppo compatto. La mia migliore partita? Credo quella con l’Atalanta. Sono contento, voglio giocare il più possibile e aiutare la mia squadra”.



LUKAKU – Intanto dopo alcune settimane passate lontano dal gruppo, Jordan Lukaku è pronto per raggiungere i suoi compagni nel ritiro di Auronzo di Cadore. Una scelta tecnica quella di tenerlo fuori, dovuta anche alle tante voci di mercato che circolavano sul suo futuro e che lo vedevano ad un passo dall'Inghilterra. Niente da fare però, il belga al momento è e rimane un calciatore della Lazio. Per questo dopo essere sbarcato da Los Angeles nella Capitale nella giornata di oggi, si è recato immediatamente presso la clinica Paideia, dove ha svolto le visite mediche di routine. La sua partenza per Auronzo è prevista per la giornata di domani.