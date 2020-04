© Riproduzione riservata

Milano, 12 aprile 2020 –sembra destinato a far parlare di sé nella sessione estiva di calciomercato. Nonostante un contratto con l'Inter fino all’estate del 2023 e firmato nel 2018, l’argentino – che è letteralmente esploso quest’anno siglando 16 reti in 31 presenze al fianco di Romelu Lukaku – potrebbe infatti cambiare casacca tra pochi mesi e partire alla volta della Spagna. A lanciare il sasso nello stagno è stato, procuratore dell’ex attaccante del Racing Avellaneda, che ad un’emittente messican non ha affatto escluso un approdo del “toro” al Barcellona che gli sta facendo una corte serrata: “Ci sono ottime possibilità che vada al Barcellona”.Zarate ha poi aggiunto un particolare importante legato al suo compagno di nazionale: “Lautaro è un grande giocatore, con pochi limiti. La presenza di Messi potrebbe essere una carta importante perché potrebbe avere il desiderio di andare a giocare al fianco del più forte del Mondo.” Senza mezze misure l’agente di Martinez ha poi fatto capire che a fare la differenza potrebbe essere la volontà del giocatore: “L’Inter può fare qualsiasi richiesta ma la differenza la fa il mercato. Alla fine sarà Lautaro a decidere cosa fare ma quando le big d’Europa vogliono un giocatore fanno di tutto per averlo.”