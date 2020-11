Milano, 11 novembre 2020 - L'Inter in ansia per Lautaro Martinez: l'attaccante nerazzurro è partito con la nazionale argentina nonostante il problema fisico avuto nell'ultimo turno contro l'Atalanta ma la sua presenza non è ancora certa proprio per questo piccolo guaio muscolare.

L'infortunio di Lautaro

Lautaro Martinez ha riportato un fastidio al muscolo ischio-tibiale, tanto da mettere il ghiaccio al momento della sostituzione nella partita contro l'Atalanta, dove peraltro aveva segnato anche il gol del momentaneo vantaggio interista. Poi è arrivata la chiamata della nazionale e verrà valutato solo a ridosso dell'incontro col Paraguay se sarà il caso di schierarlo o meno.

Le dichiarazioni e le scelte di Scaloni

L'allenatore dell'Argentina Scaloni ha commentato in conferenza stampa quelle che sono le sue sensazioni riguardo Lautaro Martinez. "In linea di principio, Lautaro sta bene. Vedremo come risponderà, ma crediamo che ci sarà: questo ci rassicura" ha detto l'ex Lazio, che sembra dunque intenzionato a puntare su di lui. Anche i media argentini sono convinti che l'interista potrà prendere parte alle prossime gare, ma bisognerà vedere come sarà gestito il ragazzo. probabilmente contro il Paraguay verrà preservato in modo da non avere ricadute nell'immediato e di trovare qualche giorno in più di riposo.

Poi per la gara contro il Perù si potrebbe pensare di inserirlo all'interno di una squadra che ha ormai trovato in lui un'importante riferimento per l'attacco.

Leggi anche: le parole dell'agente di D'Ambrosio sul rinnovo