La Lazio del futuro: Sarri come Ferguson e Peruzzi come club manager

Roma 19 aprile 2023 - Senza più impegni europei, la società biancoceleste può programmare con serenità il futuro. Il ritorno in Champions League può portare nelle casse biancocelesti risorse importanti per puntellare la rosa e renderla pronta al torneo più importante del Vecchio Continente. Ma non solo la squadra subirà modifiche, anche il comparto dirigenziale potrebbe cambiare il proprio volto, con Igli Tare che potrebbe essere il primo a salutare i biancocelesti. Il direttore sportivo albanese dopo 18 anni di lavoro a Formello tra campo e quadro societario ha il contratto in scadenza a giugno e il mancato decollo del rapporto con Sarri, potrebbe allontanare l'ex bomber dalla Lazio.

Se le strade dell'albanese e del club di Lotito dovessero allontanarsi, sono diversi i nomi sulla lista di Lotito: dal sogno Giuntoli, a profili come Accardi o Foggia. Ma la risposta del presidente potrebbe essere ancora più sorprendente. Sarri potrebbe infatti anche ottenere un ruolo di manager alla inglese molto simile a quella che ricopriva Sir Alex Ferguson in quel di Manchester. Non solo allenatore ma un gestore che si occupi della squadra a tutto tondo. L'importanza del tecnico toscano dentro e fuori dal campo è evidente. Il suo lavoro ha raccolto i pezzi di una Lazio in cerca d'autore e l'ha portata ad essere la seconda forza del campionato.

Sarri e Lotito da soli però potrebbe non essere abbastanza per gestire il club dal punto di vista societario e sportivo da soli. Ecco perché diverse figure sono state accostate al duo biancoceleste per aiutarle in questo compito. Tra i vari nomi sulla lista, spicca quello di un ex capitano laziale, vale a dire Angelo Peruzzi, ex portiere e Campione del Mondo nel 2006 proprio quando giocava la sua penultima stagione in carriera tra le fila dell'Aquila scudata. A fare il nome del nativo di Blera sarebbe stato proprio l'attuale allenatore della Lazio, che avrebbe sottolineato come il lavoro di Peruzzi come club manager potrebbe alleggerire Sarri di alcuni lavori di gestione interna. Questa pista potrebbe prendere quota nelle prossime settimane e porterebbe un cambiamento notevole per il futuro biancoceleste.

Immobile torna a Formello, obiettivo Inter

Nella giornata di oggi è tornato a Formello Ciro Immobile. Il capitano laziale tre giorni fa è stato protagonista di un brutto incidente stradale, per fortuna senza feriti gravi, quando il suo mezzo si è scontrato contro un tram a un incrocio. L'attaccante, dopo la dimissione dall'ospedale nella giornata di ieri, oggi è tornato al centro tecnico biancoceleste. Il giocatore ha incontrato i compagni in palestra e poi fatto il punto con lo staff medico per pianificare fin da subito il rientro in campo.

L'incidente ha provocato nel bomber di Torre Annunziata la frattura composta all'undicesima costola. Un infotunio dalla sintomatologia molto soggettiva. Il 17 biancoceleste ha riportato anche la distorsione in zona lombare, che per fortuna si sta riassorbendo, mentre è il dolore al braccio destro a creargli fastidi: in ospedale gli è stato applicato un tutore per migliorarne la condizione. Il consiglio dello staff è stato quello di rimanere a riposo, ma tenere fermo uno come lui è storicamente impossibile. L'obiettivo dichiarato dopo il summit con i medici laziali è quello di tornare a vestire la maglia laziale in campionato già il prossimo 30 aprile, giorni in cui la Lazio affronterà l'Inter. La squadra ha intanto festeggiato il ritorno a Formello del proprio capitano dopo lo spavento di domenica, pubblicando una foto sui social network con il messaggio: "Bello rivederti, capitano!".