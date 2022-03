Kulusevski: "Ibrahimovic ha aiutato ogni bimbo in Svezia"

Londra, 20 marzo 2022 - "Zlatan Ibrahimovic ha aperto porte a noi, in Svezia, che nessuno può immaginare". Dejan Kulusevski ha ricoperto di parole al miele il connazionale attaccante del Milan, oltre ad aver rilasciato alcune dichiarazioni sul suo rapporto con Antonio Conte al Tottenham. Il quotidiano inglese The Guardian ha riportato i commenti dell'esterno ex Juventus, che a Londra sembra essere rinato sotto la gestione dell'ex CT della Nazionale Italiana.



Kulusevski: "Ibra ha aiutato ogni bambino"



Zlatan Ibrahimovic è, senza ombra di dubbio, una colonna portante dello sport in Svezia. Riconosciuto universalmente come uno dei più grandi calciatori degli ultimi vent'anni, la sua fama ha certamente spinto tantissimi giovani, in patria, a cimentarsi nel mondo del calcio. E' così che la pensa anche Dejan Kulusevski, ora in forza al Tottenham: "Zlatan ha aperto porte a noi, in Svezia, che nessuno può immaginare. Ha davvero aiutato ogni singolo bambino, mostrando loro che tutto è possibile. Quando ha cominciato a menzionare il mio nome, mi sono sentito come un ragazzino a Natale".



L'esterno ex di Parma e Juventus ha inoltre rilasciato qualche commento sulla sua nuova avventura in Premier League, cominciata nel mese di gennaio sotto la guida del tecnico degli Spurs Antonio Conte: "Il mister mi sta aiutando molto. Sto trovando spazio in questo momento, mi piace il ruolo in cui gioco. Ho la possibilità di fare gol in ogni partita e la cosa mi entusiasma". Kulusevski, che non è mai riuscito a brillare in bianconero, sembra essere tornato in forma in Inghilterra, in un calcio che sembra più congeniale alle sue caratteristiche tecniche e fisiche. In 9 partite disputate, ha finora messo a segno due reti e servito 4 assist.



Leggi anche: F1 GP Bahrain 2022, dominio Ferrari