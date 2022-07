Mercato Napoli, Kim Min-Jae è il dopo Koulibaly. Ecco chi è

Napoli, 14 luglio 2022 - Per suggellare l'addio di Kalidou Koulibaly direzione Chelsea ormai mancano solo le firme e il crisma dell'ufficialità: intanto però il Napoli non resta con le mani in mano e accelera le operazioni per cercare il degno erede di colui che è stato a tutti gli effetti uno dei migliori difensori della storia del club partenopeo.

I dettagli

Il primo sulla lista di Cristiano Giuntoli è Kim Min-Jae, che potrebbe svincolarsi dal Fenerbahce dietro pagamento di una clausola rescissoria da 20 milioni: un po' troppo alta per i paletti fissati da Aurelio De Laurentiis, che per il promettente sudcoreano non vorrebbe spendere più di 15 milioni. La distanza economica tra le parti si sta tuttavia riducendo, con il classe '96 che sta cominciando a marcare visita agli allenamenti proprio in attesa che la situazione si chiarisca, in un senso o nell'altro. Impossibile però pensare soltanto ai costi come ipotetico freno all'operazione: specialmente ora che nelle casse del Napoli entreranno 40 milioni freschi freschi dalla Premier League. Le perplessità dell'area tecnica per Kim Min-Jae, per raggiungere il quale comunque si continua a lavorare in maniera incessante con tanto di videochiamata tra le parti per abbassare la suddetta clausola, sono più che altro di natura anagrafica per un reparto, quello difensivo, che rischia di presentarsi ai nastri di partenza del campionato senza un leader conclamato e che sia già addentrato nell'intricata giungla chiamata Serie A. Da qui l'idea Francesco Acerbi, ormai in rotta totale con la Lazio: un'alternativa al sudcoreano o forse un'operazione disgiunta per fornire esperienza e personalità a una retroguardia che comunque ha già dimostrato nello scorso campionato di poter essere guidata alla perfezione anche da Amir Rrahmani.

Le alternative

Sul taccuino di Giuntoli ci sono però anche altri nomi, che tuttavia stanno scivolando sempre più giù nelle gerarchie man mano che l'operazione Kim Min-Jae prende quota: dal vecchio pallino di mercato Marcos Senesi, ormai da tempo la colonna del Feyenoord, a Maxence Lacroix, classe 2000 in forza al Wolfsburg che rappresenta un po' il nuovo che avanza e, di conseguenza, la scommessa. Forse, con il profilo analogo che risponde al nome di Leo Ostigard praticamente a un passo, in casa Napoli mai come ora c'è voglia di andare sul sicuro: da sostituire in effetti non c'è un giocatore normale, bensì uno dei migliori difensori in circolazione, nonché capitano designato di una squadra sempre più senza leader.

