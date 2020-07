Roma, 23 luglio 2020 - La Juventus vede il traguardo del nono scudetto consecutivo. Oggi si chiude la 35esima giornata di Serie A con le sfide Udinese-Juventus e Lazio-Cagliari. La Signora, grazie al pari di ieri dell'Inter contro la Fiorentina, ora ha in mano il match point a Udine: una vittoria regalerebbe matematicamente ai bianconeri il tricolore. L'Atalanta seconda, a -6 dalla capolista e con 9 punti ancora in palio, potrebbe solo affiancare la Juve, che però ha vinto a Bergamo e pareggiato in casa.

La Lazio ha ormai detto definitivamente addio alle speranze scudetto, e si concentra sul finale di campionato per ottenere il prima possibile la qualificazione in Champions League. Il Cagliari è un avversario abbordabile, e ormai salvo, quindi Simone Inzaghi, che si appresta a festeggiare la 200esima panchina in biancoceleste, chiederà un ultimo sforzo ai suoi contro la formazione sarda allenata da Walter Zenga.

Formazioni ufficiali

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Ekong; Ter Avest, Fofana, De Paul, Sema, Zeegelar; Okaka, Nestorovski. All.: Gotti.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, Alex Sandro; Ramsey,Bentancur, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All.: Sarri.

Probabili formazioni

Lazio (3-5-2): Strakosha; L. Felipe, Acerbi, Patric; Lazzari, Parolo, Cataldi, Milinkovic-Savic, D. Anderson; Caicedo, Immobile. All.: S. Inzaghi.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Klavan; Mattiello, Nandez, Birsa, Rog, Lykogiannis; Joao Pedro, Simeone. All.: Zenga.

