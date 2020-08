Torino, 10 agosto 2020 - Adieu Blaise Matuidi. Dopo tre stagioni, 133 presenze, otto gol, tre Scudetti, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana, si conclude l'avventura alla Juventus del centrocampista classe '87, che diventerà un calciatore dell'Inter Miami, società della MSL in mano a David Beckham. In giornata il francese si sottoporrà alle visite mediche a Parigi prima di iniziare questo nuovo capitolo della sua carriera. "Stagione speciale... Tante gioie e la delusione per l'eliminazione della Champions League - ha scritto sui social l'ex Paris Saint Germain - Terzo scudetto di fila. Non bisogna mai dare nessun titolo per scontato o come normale. Adesso è tempo di una breve vacanza prima di iniziare la nuova stagione".

Nuova stagione che comincerà appunto Oltreoceano e non più in quella Torino dove era arrivato nell'estate del 2017 per diventare un perno del centrocampo della Vecchia Signora, almeno sotto la gestione Massimiliano Allegri. Con Maurizio Sarri infatti Matuidi ha lentamente cominciato a perdere il ruolo di intoccabile, fino a cedere la maglia di titolare a un Adrien Rabiot in continua crescita dopo il lockdown. Il numero 14 bianconero ha continuato a essere utilizzato, ma il suo minutaggio è andato costantemente calando, tanto da non essere nemmeno schierato in Champions League contro il Lione (zero minuti fra la gara d'andata e quella di ritorno).

La partenza del giocatore era insomma nell'aria: il rinnovamento che ha in mente la società, con alla base soprattutto la riduzione dell'età media della rosa, non prevedeva più la necessità di Matuidi, che non ha dal canto suo non opposto alcuna resistenza, accettando la scelta della dirigenza. D'altronde, il club ha sempre riconosciuto e apprezzato la grande professionalità del nativo di Tolosa. In cambio del cartellino del campione del mondo con la Francia nel 2018, la Juventus non riceverà alcuna cifra da parte dell'Inter Miami, ma risparmierà un anno di contratto, dato che era legata al calciatore fino al 30 giugno 2021.

Matuidi è solo il primo a salutare: prossimamente la società di Andrea Agnelli ha in mente di portare a termine anche le separazioni con altri elementi ormai fuori dal progetto. Due su tutti Sami Khedira e Gonzalo Higuain.