Torino, 5 ottobre 2018 - Ultimo impegno, prima della sosta per le Nazionali, in quel di Udine per la Juventus, che scenderà in campo alla Dacia Arena domani alle ore 18. Una vigilia sportivamente parlando tranquilla per i campioni d'Italia, reduci da nove vittorie consecutive fra campionato e Champions League. A turbare gli animi in casa bianconera sono però le accuse nei confronti di Cristiano Ronaldo di un presunto stupro risalente al 13 giugno 2009. Accuse che hanno condizionato anche l'andamento della Juve in Borsa, con il titolo arrivato a perdere oltre il 6%. Il portoghese ha ovviamente preso le distanze dalla vicenda, bollandola come fake news, mentre il club piemontese ha manifestato sui social il proprio sostegno nei confronti di CR7, di cui ha parlato pure in conferenza stampa Massimiliano Allegri.

LA PROFESSIONALITA' DI RONALDO - "Cristiano sta bene. Lo conosco da tre mesi e quello che posso dire è che in 15 anni di carriera ha mostrato grande professionalità e serenità dentro e fuori dal campo. E oltre a questo è uno che si è dedicato e si dedica molto anche al sociale e questo la dice tutta - il pensiero del tecnico livornese - Per quanto riguarda il campo invece è pronto per rientrare. In coppia con Dybala? Non è questione di adattarsi, è questione di conoscersi meglio giocando insieme. Giocare senza centravanti sicuramente è diverso. Hanno giocato insieme Mandzukic, Ronaldo e Dybala, possono continuare a farlo e capiterà che riposino due dei tre perché abbiamo tantissime partite e devo farli recuperare".

INFERMERIA - A proposito di turnover, Allegri fa il punto sulla situazione infortunati e sulle possibili scelte di formazione"Confermato Khedira out. Stiamo facendo valutazioni per capire quando potrà rientrare. De Sciglio è a disposizione. Rugani è out indisponibile, mentre Douglas Costa tornerà con il Genoa, perché è praticamente a posto e la settimana prossima ricomincerà ad allenarsi in gruppo - racconta l'allenatore bianconero - In porta domani gioca Szczesny, anche se Perin sta molto bene. Anche se Khedira è infortunato, a centrocampo abbiamo Bentancur in grande crescita, Emre Can che sta bene, oltre a Cuadrado e Bernardeschi che magari possono fare la mezz'ala".

NIENTE NAZIONALE PER CR7 - Tornando a parlare di Ronaldo, Allegri era a conoscenza del fatto che il portoghese non sarebbe andato in Nazionale? "Della Nazionale lo sapevo, ha concordato con il ct e con il presidente della federazione di non andare e per noi è meglio perché può lavorare qua - il commento dell'ex Milan - Per quanto riguarda la protezione della Juve è giusto che gliela dia in un momento delicato, ma lui ha talmente le spalle larghe che è concentrato sulla partita di domani".