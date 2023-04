Insulti razzisti a Lukaku, la Juventus individua due tifosi: banditi dallo Stadium. Uno è minorenne

Torino, 6 aprile 2023 – La Juventus ha individuato i due tifosi protagonisti del filmato, diventato virale, con frasi e gesti razzisti rivolti all’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, durante Juventus-Inter di Coppa Italia.

L'esultanza polemica di Lukaku dopo il gol segnato alla Juve

Secondo quanto si apprende, la società bianconera ha inoltre segnalato alla Digos i due nomi, un minorenne e un adulto, e avrebbe già deciso di bandirli dallo Stadium, applicando l’indice di gradimento. Per il minorenne si profila un divieto per 10 anni, per il maggiorenne a vita.

Per quanto riguarda le decisioni del Giudice sportivo, la Juventus chiederà gli atti delle indagini di polizia per valutare l'eventuale ricorso contro la chiusura del primo anello della Tribuna Sud e le tre giornate di squalifica a Juan Cuadrado, protagonista della rissa a fine partita con il portiere nerazzurro Samir Handanovic