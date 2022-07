Juventus, Pogba è a Torino. Dopo le visite mediche, la firma del contratto

Torino, 8 luglio 2022 - Questo venerdì 8 luglio 2022 i tifosi della Juventus se lo ricorderanno a lungo. Già, perché dopo aver accolto in mattinata Angel Di Maria, presentatosi al J Medical per le visite mediche, nel pomeriggio all'aeroporto di Caselle è atterrato il volo di Paul Pogba. Il francese è ufficialmente tornato, dopo l'esperienza maturata fra il 2012 e il 2016, periodo nel quale si era fatto conoscere al grande calcio, facendo innamorare i sostenitori bianconeri con le proprie giocate. "Sono tornato, sono molto contento di essere qui - le prime parole del classe '93 - Non vedo l'ora di cominciare e di indossare ancora la maglia della Juventus".

Quattro anni di contratto e la 10

Una volta arrivato a Torino, il centrocampista - che dovrebbe indossare la numero 10, così come accaduto in occasione del suo ultimo anno alla Vecchia Signora prima del rientro al Manchester United - si è subito diretto alla Continassa, dove ha ricevuto il calorosissimo abbraccio del popolo bianconero, che ha atteso a lungo in queste stagioni questo momento. Momento che Pogba si è goduto tutto, firmando autografi, prestandosi per le foto e ringraziando la propria gente. Domattina sono in programma le visite mediche al J Medical, poi la firma sul contratto che lo legherà per i prossimi anni (saranno quattro, a meno di clamorose sorprese).

Perno della ripartenza

Massimiliano Allegri è stato accontentato: aveva richiesto espressamente Pogba, che sotto la sua ala (e ancor prima quella di Antonio Conte) è diventato uno dei migliori centrocampisti del mondo. Almeno in Nazionale, con la quale ha vinto da protagonista il Mondiale 2018. Con il Manchester United invece, per un motivo o per l'altro, le cose non sono mai davvero funzionate. Il transalpino ha scelto Madama perché la considera una famiglia e perché grazie ad essa non solo vuole rilanciarsi, ma soprattutto riprendere a stare bene, in un ambiente in grado di farlo rendere al massimo. La posizione in campo? Nei tre in mediana (a meno che Allegri non opti per il 4-2-3-1) a fianco di Manuel Locatelli e uno fra Adrien Rabiot e Denis Zakaria, vedendo la rosa attuale della Vecchia Signora. Ma occhio perché il mercato è ancora lungo e le gerarchie potrebbero cambiare. Non per quanto riguarda Paul però: lui è uno dei perni sui cui costruire la Juventus 2022/23 e su questo non si discute.

