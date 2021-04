Torino, 20 aprile 2021 - La Juventus per confermare il proprio posto Champions e magari per riscavalcare l'Atalanta, di scena a Roma, e riallungare sul Napoli, impegnato nello scontro diretto con la Lazio. Il Parma per quantomeno rimandare al più tardi possibile un destino che sembra ormai inevitabile: la retrocessione in Serie B. Bianconeri e gialloblù si presentano con obiettivi diametralmente opposti alla gara dell'Allianz Stadium valida per la 32esima giornata del massimo campionato.

Qui Juve

Pirlo ha annunciato in conferenza stampa qualche cambio rispetto alla formazione vista a Bergamo. In porta torna Buffon, mentre in difesa è previsto un turno di riposo per Chiellini e Danilo, sostituiti rispettivamente da Bonucci e Alex Sandro. A centrocampo chance dal 1' per Arthur, con Kuluseveski e Ramsey (non Chiesa, out per infortunio) sulle fasce. La coppia offensiva sarà quella composta da Dybala e Ronaldo, quest'ultimo recuperato dopo l'assenza contro l'Atalanta.

Qui Parma

D'Aversa deve rinunciare a Bruno Alves e così la difesa gialloblù dovrebbe essere formata da Busi, Osorio, Bani e Pezzella. In mezzo al campo toccherà fra gli altri a Hernani, mentre in avanti tutto lascia pensare che il tridente sarà Man-Pellè-Mihaila, con Karamoh inizialmente in panchina.

Probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, Arthur, Ramsey; Dybala, Ronaldo. All. Pirlo.

Parma (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bani, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Mihaila. All. D'Aversa.

Orario e dove vederla

La sfida è in programma per mercoledì 21 aprile alle 20:45 e verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per gli abbonati sarà possibile seguire la gara sulle smart tv compatibili con la app e su tutti gli altri televisori collegandoli ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure in alternativa ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Per i clienti Sky che hanno aderito alla promozione Sky-Dazn, la partita verrà mandata in onda anche su Dazn1, al canale 209. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Dazn, attraverso il proprio smartphone o tablet, oppure collegandosi al sito da pc o notebook.

