Juventus-Napoli, le formazioni. Allegri sceglie Milik e Soulé, Osimhen e Kvara guidano gli azzurri

Torino, 23 aprile 2023 – La Juventus per vendicare il 5-1 subito all’andata e riprendere la marcia in campionato dopo gli stop con Lazio e Sassuolo. Il Napoli per dimenticare la delusione per l’eliminazione dalla Champions League e avvicinarsi ancora di più allo scudetto. Sarà una sfida elettrizzante all’Allianz Stadium di Torino tra la squadra di Allegri e gli azzurri guidati da Spalletti. Per i bianconeri, oltretutto, è la prima gara dopo che il Collegio di garanzia del Coni ha tolto i 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze, in attesa comunque di un nuovo processo.

Juventus-Napoli, la diretta alle 20.45

Le formazioni ufficiali

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Soulé, Milik. Allenatore: Massimiliano Allegri.

A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Bremer, Chiesa, Vlahovic, Pogba, Alex Sandro, Bonucci, Di Maria, Paredes, Iling-Junior, Fagioli.

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Ndombele, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Luciano Spalletti.

A disposizione: Gollini, Marfella, Bereszynski, Ostigard, Rrahmani, Zedadka, Demme, Elmas, Gaetano, Zerbin, Zielinski, Raspadori.

Dove vedere la partita in tv

Juventus-Napoli si gioca alle 20.45 ed è trasmessa in diretta in esclusiva da Dazn. Gli abbonati di Sky potranno invece vedere la partita tramite l'app presente sul decoder Sky Q o sul canale 214 dopo aver attivato Zona Dazn.