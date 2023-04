Juventus-Napoli 0-1, Spalletti: “Non era facile dopo la delusione in Champions League”

Torino, 23 aprile 2023 - Colpo del Napoli all'Allianz Stadium di Torino che ha il dolce, dolcissimo sapore dello Scudetto. Gli azzurri stendono la Juventus nei minuti di recupero, grazie alla rete di Giacomo Raspadori, e fanno loro il Sunday Night della 31esima giornata, volando a +17 sulla Lazio, seconda in classifica. "Quando si vincono partite così importanti e si ha questo tipo di classifica, i calciatori è ovvio che festeggino. Poi il gol è arrivato nei minuti di recupero. Però ancora dobbiamo aspettare a stappare le bottiglie - le parole nel post gara di Luciano Spalletti - Negli spogliatoi ho fatto i complimenti alla squadra, che ha giocato una buona partita. Non era facile dopo l'eliminazione dalla Champions League. Siamo stati tutti insieme nella sconfitta e la sofferenza si è dimezzata, così lo siamo anche quando vinciamo. Abbiamo giocato la partita che volevamo giocare, questa squadra si è meritata questo posto in classifica".

Orgoglio Spalletti

Con il traguardo tricolore ormai ad un passo, l'allenatore dei partenopei ripensa ovviamente a quelle che sono state le tappe del lungo tragitto che lo ha portato a diventare uno dei migliori tecnici italiani (e non solo). "Per quanto mi riguarda, il fatto di trovarsi nelle condizioni di poter vincere questo Scudetto mi ripaga di tutti i sacrifici fatti. Sono partito da una posizione normale rispetto magari ad altri che hanno avuto una carriera importante da calciatori - sottolinea Spalletti - e quindi c'è soddisfazione per aver raggiunto questi livelli".

Allegri: “Subita una rete da polli”

Umore diametralmente opposto per Massimiliano Allegri, con la sua Juventus a incappare nella terza sconfitta di fila in campionato. "Dispiace aver perso una partita del genere, ma sul gol potevamo fare meglio perché ci siamo fermati e su questo dobbiamo assolutamente migliorare. Il doppio cambio Di Maria-Chiesa? Servivano due giocatori tecnici in quel momento. La squadra comunque ha fatto una buona gara, però abbiamo subito una rete da polli - afferma il livornese - Eravamo al 93' e bisognava difendere in area, ma questo fa parte della crescita dei calciatori. Siamo ancora in vantaggio sulle inseguitrici e abbiamo una partita importante contro l'Inter la prossima settimana. Dobbiamo restare sereni, accettando le decisioni arbitrali come abbiamo sempre fatto. Fabbri è stato molto bravo e gli faccio i complimenti per come ha diretto il match".

I complimenti di Max alla squadra

Sulle scelte di formazione, Allegri aggiunge: "Fuori Vlahovic, Di Maria e Chiesa all'inizio? Ho scelto Miretti e Soulé, che hanno fatto una prestazione importante. Di Maria veniva da due presenze consecutive da 90 minuti l'una, Chiesa aveva fatto 90 minuti a Lisbona, lo stesso Vlahovic e Milik ha fatto una grande partita. Il Napoli ha assolutamente meritato lo Scudetto, noi abbiamo avuto difficoltà dopo la penalizzazione. Serve tornare a vincere in campionato. I ragazzi hanno fatto una stagione importante, sono stati meravigliosi perché abbiamo vissuto una situazione surreale. Questa è un'annata che ci farà crescere e sicuramente la prossima stagione saremo lì a combattere per lo Scudetto".

