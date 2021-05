Torino, 9 maggio 2021 – Si chiuderà con il big match dell’Allianz Stadium tra Juventus e Milan (diretta alle 20.45 su Sky Calcio) il 35° turno del campionato di Serie A. Un match che, come ammesso non più tardi di ieri da mister Stefano Pioli, metterà in palio per l’eventuale vincitrice una buona possibilità di partecipazione alla prossima Champions League ma non darà ancora verdetti definitivi. Andrea Pirlo, tra gli ex di serata, opterà per la sua Juve – reduce dal successo in extremis sull'Udinese – per l’ormai consolidato 4-4-2: in porta ci sarà Szczesny che davanti a sé avrà un pacchetto arretrato composto da Danilo, Chiellini, De Ligt e Cuadrado. Sulle fasce di centrocampo agiranno invece McKennie e l’eroe dell’andata Chiesa, mentre gli interni saranno Bentancur e Rabiot. Davanti, infine, la coppia composta da Morata e Cristiano Ronaldo

Sorpresa Brahim Diaz tra i rossoneri

Il Milan di Pioli – che una settimana fa ha piegato il Benevento ritrovando successo e brillantezza – risponderà con il collaudato 4-2-3-1: tra i pali ovviamente Donnarumma che sarà protetto dalla linea difensiva a quattro, composta da Calabria, Tomori – in netto vantaggio su Romagnoli –, Kjaer e Theo Hernandez. Nessuna sostanziale novità neppure in mediana dove si accomoderanno Kessie e Bennacer, mentre sulla trequarti ci sarà la sorpresa Brahim Diaz, preferito a Leao e Rebic per comporre assieme a Calhanoglu e Saelemaekers il terzetto a supporto dell’unica punta Zlatan Ibrahimovic.

Orari e dove vederla

Diretta alle 20.45 su Sky Calcio Serie A

Probabili formazioni

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Mckennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Calhanoglu, Ibrahimovic.

