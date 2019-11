Torino, 10 novmbre 2019 - Juventus-Milan alle 20.45. Bianconeri a caccia del controsorpasso sull'Inter, che ieri ha battuto il Verona e si è portata a +2 in classifica. Rossoneri alla ricerca disperata di punti: la squadra è ferma a quota 13. Diretta testuale su Quotidiano.net, appuntamento in tv su Sky SPort 201, 202, 251.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Ramsey, Pjanic, Matuidi, Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri.

Milan (4-3-3): G.Donnarumma, Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernandez, Krunic, Bennacer, Paquetà, Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Pioli.

PIOLI - "Ho visto dal vivo le gare della Juventus contro Parma e Fiorentina. Credo siano state le uniche in cui non è stata così dominante come poi è diventata - dice Stefano Pioli, allenatore del Milan -. È una squadra completa: ha fisicità, sa leggere le situazioni, ma dei punti deboli li hanno anche loro. Dobbiamo essere bravi a metterli in evidenza. Il Milan è pronto a lottare, combattere e non si arrende. Le gare iniziano tutte 0-0 e 11 contro 11".

SARRI - "Il Milan è una buona squadra, dovremo essere accorti". L'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, avvisa la sua squadra alla vigilia del big match contro i rossoneri. "Non hanno fatto un buon inizio di stagione, ma questo non vuol dire nulla, perché su un match secco non conta - aggiunge in conferenza stampa -. Per avere la meglio bisogna avere un'intensità diversa rispetto all'ultima partita contro la Lokomotiv Mosca".