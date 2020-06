Torino, 25 giugno 2020 - Juventus-Lecce è l'anticipo del venerdì della 28esima giornata di Serie A. La Signora, dopo la deludente sconfitta in finale di Coppa Italia, non si è fatta sorprendere in campionato vincendo la difficile trasferta di Bologna, e staccando inseguitrici (Lazio a -4 e Inter a -8). I bianconeri stasera non vorranno perdere l'occasione di mantenere il vantaggio consolidato sulla formazione romana, e su quella milanese, e non concederanno nulla al Lecce. I salentini, reduci dal poker subito in casa da parte del Milan, e in piena lotta per non retrocedere, hanno disperato bisogno di punti, ma nella tana bianconera rischiano di pagare una forma fisica non ancora al meglio dopo la ripartenza, contro i padroni di casa che hanno già tre match nelle gambe.

Il tecnico della Juve, Maurizio Sarri, ritrova Gonzalo Higuain e Aaron Ramsey, ma entrambi schierabili solo per uno spezzone di match. Confermato, al momento, l'undici di Bologna con Cuadrado, de Ligt e Bonucci, centrocampo con Bentancur, Pjanic e Rabiot, attacco Bernardeschi, Dybala e Ronaldo.

Fabio Liverani, allenatore del Lecce, deve fare i conti con l'infermieria. Assente Lapadula, stop di tre settimane, Dell'Orco, Farias, Deiola e Mayer. Inoltre si è fermato il difensore Rossettini che doveva esser il sostituto di Meccariello al fianco di Lucioni. In panchina arriva il centrocampista ceco Antonin Barak. A differenza della sconfitta con il Milan Liverani mette Donati in difesa al posto di Rispoli e Babacar in attacco in sostituzione di Lapadula.

Juventus-Lecce, segui qui la diretta dale 21.45

Orario e in tv

La sfida dell'Allianz Stadium sarà trasmessa in diretta alle 21.45 da Sky, sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Il match sarà visibile anche anche in diretta streaming su SkyGo.

Probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Babacar. All. Liverani.

Live