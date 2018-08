Torino, 24 agosto 2018 - I fari dell'Allianz Stadium domani saranno tutti per lui o quasi. Cristiano Ronaldo è atteso al gran debutto di fronte al pubblico amico, dopo quello nel campionato italiano avvenuto sette giorni fa a Verona. Il portoghese cerca la prima attesissima rete con la maglia della Juventus in Serie A contro una Lazio che in difesa ha palesato più di una difficoltà contro il Napoli. L'occasione è insomma ghiotta per CR7 di sbloccare il proprio tabellino, magari anche da calcio piazzato, visto che l'ex Real Madrid è l'incaricato numero uno di battere punizioni e rigori. La domanda però che ci si pone è la seguente: in che parte del campo agirà il cinque volte Pallone d'Oro?

Fino all'ingresso di Mandzukic, ovvero fino a metà ripresa, Ronaldo aveva ricoperto i panni della prima punta al Bentegodi. Alcune buone chance (una su tutte il palo sfiorato), diversi i tocchi illuminanti, ma mai l'impressione che fosse davvero dentro al gioco. Con l'inserimento del centravanti croato al posto di Douglas Costa, il campione lusitano si è defilato sulla sinistra: il risultato è che le occasioni create per sé e per i compagni sono aumentate. CR7 si è caricato letteralmente la squadra sulle spalle nel momento più difficile del match, creando con Alex Sandro (elogiato pubblicamente da Allegri in conferenza stampa) un asse che ha messo in continua difficoltà la retroguardia del Chievo.

Pensando al possibile schieramento a tre in difesa della Lazio, viene facile immaginarsi che la Juve voglia sfruttare al massimo le corsie esterne, creando continue sovrapposizioni. In quest'ottica, la coppia Alex Sandro-Ronaldo sarebbe un'arma devastante, vista anche la tendenza di accentrarsi del portoghese per liberare spazio per il suo destro o per la galoppata sulla fascia del terzino. Si va quindi verso l'utilizzo dal primo minuto di Mandzukic, mentre il sacrificato eccellente potrebbe essere Dybala, apparso tutt'altro che in gran spolvero con il Chievo. Nessuna bocciatura per la Joya, ma semplicemente una scelta di Allegri figlia dell'abbondanza nel reparto offensivo che la Signora di quest'anno può vantare.