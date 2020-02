Torino, 27 febbraio 2020 - Nonostrante l'emergenza Coronvirus, e a differenza di quanto si era immaginato fino a qualche ora fa, Juventus-Inter di domenica sera potrebbe essere regolarmente giocata a porte aperte. Ad oggi infatti non c'è alcuna disposizione che vada in senso opposto. Già, perché per la regione Piemonte vale per il momento l'ordinanza firmata con il Ministro della Salute, che prevede la sospensione delle manifestazioni sportive aperte al pubblico fino alla giornata di sabato 29 febbraio. Nel frattempo, la Prefettura di Torino non si è espressa, così come la Lega di Serie A non ha ancora comunicato le gare del prossimo turno che dovranno essere disputate senza pubblico.

LA FIDUCIA DI FONTANA

A conferma della possibilità di vedere gli spalti pieni all'Allianz Stadium, sono arrivate in mattinata le dichiarazioni del presidente della regione Lombardia Attilio Fontana. "Spero che da oggi ci sia una regressione della diffusione così vado a vedere anche io Juventus-Inter. Monitoriamo la situazione, ma sono molto tranquillo e sull’esito positivo del tutto non ho dubbi - ha raccontato ai microfoni di RTL 102.5 - È come per le scuole: faremo un check sabato e poi decideremo. Dobbiamo capire se il trend di diffusione del virus si rallenti e magari si blocchi. Quando avremo dei riscontri positivi in questo senso, i nostri consulenti, gli scienziati e l’istituto superiore di sanità ci daranno il via libera ad attenuare e magari addirittura a revocare tutte queste misure. Noi siamo i primi a volerle ridurre perché sono un danno all’economia e alla serenità dei nostri cittadini".

Non resta he aspettare gli sviluppi delle prossime ore, con il provvedimento sospensivo che potrebbe essere aggiornato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in linea con quello in vigore in altre regioni, e quindi prolungato fino al primo marzo. Ma più passa il tempo, più sembra aumentare la fiducia di vedere la grande sfida Scudetto di domenica sera aperta al pubblico.