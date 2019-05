Torino, 31 maggio 2019 - Lo striscione del traguardo è vicino: Pep Guardiola e la Juventus si avvicinano sempre di più. E' il tecnico spagnolo il profilo individuato da tempo dai bianconeri per sostituire Massimiliano Allegri. Un'ulteriore conferma arriva dall'Inghilterra, dove alcuni colleghi sottolineano come Maurizio Sarri rappresentasse solo il piano B dei campioni d'Italia, nel caso di qualche intoppo con l'allenatore del Manchester City. Intoppi che non si sono profilati all'orizzonte, visto che già nel corso della prossima settimana il club di Andrea Agnelli dovrebbe annunciare Guardiola, pronto a lasciare i Citizens grazie a una clausola rescissoria nel proprio contratto.

Niente a che fare con la sentenza Uefa che potrebbe escludere il City dalla Champions League edizione 2019/20, con annesso blocco del mercato. L'accordo fra il catalano e lo sceicco Mansour prevederebbe infatti un'escape verso l'estero che l'allenatore ha deciso di esercitare per sposare il progetto della Juventus. Alla base di questo matrimonio c'è la forte volontà da parte di entrambe le parti di legarsi per i prossimi anni (ancora da capire se saranno quattro o tre con opzione per un'altra stagione). Per garantirsi il sì dell'ex Barcellona, la Vecchia Signora ha messo sul piatto un ricchissimo contratto da oltre 20 milioni annui, che bonus compresi dovrebbero raggiungere circa quota 23.

Insomma, dopo quello effettuato nell'estate scorsa per Cristiano Ronaldo, ecco un altro investimento pesante da parte dei bianconeri, che hanno messo nel mirino Guardiola da mesi. E, lentamente, la trattativa è andata avanti nel silenzio più totale, fino all'accelerazione degli ultimi giorni, che sfocerà nell'ufficialità tanto attesa dai tifosi. E nel frattempo il titolo in Borsa dei piemontesi ha ripreso a volare, segno di come qualcosa di veramente grosso stia per accadere in casa Juve, con i bianconeri che si apprestano ad accogliere quello che è considerato uno, se non il migliore allenatore del Mondo.