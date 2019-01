Torino, 21 gennaio 2019 - Riflettori accesi sullo Stadium per Juventus-Chievo, posticipo serale di questo lunedì di Serie A (fischio d'inizio alle 20.30). Una sfida testa-coda tra la prima e l'ultima in classifica che non promette particolari sorprese. Anche se "mai adagiarsi", avverte il solito, cauto, Allegri. Soprattutto quando il Napoli (ieri vittorioso sulla Lazio) è balzato - temporaneamente - a meno sei lunghezze di distanza. Tanto più che, l'arrivo sulla panchina di Domenico Di Carlo, ha scosso la formazione clivense: nelle 5 partite con lui alla guida, i gialloblù hanno ottenuto 3 pareggi: una vittoria ed una sola sconfitta. Ecco le probabili formazioni e le indicazioni su dove vedere il match in tv.

📣 Non è un lunedì come gli altri! È un lunedì di calcio! È un lunedì gialloblù! L'XI scelto da @MisterDiCarlo per la sfida all'#AllianzStadium contro la @juventusfc è pronto... Noi siamo pronti! Forza ragazzi, cuore e coraggio! #ForzaChievo 💛💙#InsiemeSiamoPiùForti pic.twitter.com/chbTBlsAir — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) January 21, 2019

Juventus (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Douglas Costa, Emre Can, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. Allenatore: Allegri

Chievo(3-4-1-2): Sorrentino; Bani, Rossettini, Tomovic; De Paoli, Radovanovic, Hetemaj, Kiyine; Giaccherini; Meggiorini, Pellissier. Allenatore: Di Carlo

Arbitro: Piccinini di Forlì.

IN TV : Juve-Chievo è trasmessa in diretta sui canali Sky (Sky Sport HD 251 e Sky Spor Serie A). Live streaming disponibile per gli abbonati tramite la piattaforma Sky Go e a pagamento su Now Tv.

Il punto Juve di PAOLO GRILLI - Per scommettere su una serata emozionante, stasera all’Allianz Stadium, bisogna per forza aggrapparsi al ricordo dell’andata, quando la Juve alla prima di campionato se la vide anche brutta col Chievo, ma poi risistemò tutto col suo proverbiale cinismo. Oppure bisogna sperare nell’orgoglio ferito di Ronaldo, raggiunto da Zapata e Quagliarella in vetta alla classifica dei cannonieri. «Ma a lui non servono sfide – avverte Allegri – perché le trova sempre da sé».

Sì, forse solo l’inseguimento ai record sembra poter stuzzicare l’armata bianconera, che nel frattempo vuole farsi un altro regalo in vista del triplice sprint stagionale: Matteo Darmian sta per arrivare in prestito oneroso dallo United, e farà concorrenza ad Alex Sandro.

Da tempo la Juve corteggiava il terzino sinistro di cui ha sempre apprezzato la duttilità e intelligenza tattica. Ovvio però che con il suo approdo a Torino comporti la partenza di un laterale, con ogni probabilità Spinazzola che sembra destinato al Bologna.

Tra i bianconeri non ci sarà Pjanic, squalificato, mentre Bentancur è stato recuperato in extremis per il ‘testa-coda’ di stasera contro una formazione rivitalizzata da Di Carlo. Allegri, nonostante le assenze per infortunio di Benatia, Barzagli e Cuadrado, avrà l’usuale imbarazzo della scelta e con ogni probabilità schiererà Perin in porta e Rugani al centro della difesa per mantenere nella giusta sintonia agonistica chi ha visto il campo sin qui.

«In questo momento il rischio grosso è quello di adagiarsi un pochettino e questo non deve accadere altrimenti rischiamo di compromettere tutto in poco», dice Max. Che poi, ripensando anche alla Supercoppa, manda un messaggio duramente metaforico ai suoi: «Se ne hai le possibilità bisogna chiudere le partite. E’ una cosa su cui dobbiamo lavorare e migliorare. Dobbiamo capire che quando l’avversario sta per morire va ucciso, ma è più una roba di testa che di piede». Anche tutti gli avversari, come se ce ne fosse bisogno, sono avvisati.