Bologna-Juventus, si ferma Di Maria: distorsione alla caviglia

Roma, 29 aprile 2023 - Angel Di Maria salta il Bologna. L'argentino non figura nell'elenco dei convocati della Juventus per la partita di domani contro la squadra di Thiago Motta. Il Fideo è costretto al forfait per un trauma distorsivo alla caviglia destra: il fantasista argentino che dunque resterà a Torino a curarsi in vista dei prossimi impegni.

La squadra, dopo la seduta di rifinitura effettuata nel pomeriggio al JTC Continassa, è partita alla volta di Bologna per la sfide della 32esima giornata di Serie A. Tra i convocati c'è invece Dusan Vlahovic che aveva saltato l'ultimo impegno di Coppa Italia contro l'Inter per problemi a una caviglia. Il serbo comunque partirà dalla panchina.

Allegri contro i rossoblu dovrebbe tornare alla formazione con il trio brasiliano Gatti-Bremer-Danilo a protezione del portiere Szczesny, già ben rodata. Mentre a centrocampo il rientro di Cuadrado, che aveva saltato la coppa per squalifica, in aiuto al trio Fagioli-Locatelli-Rabiot, con uno tra Kostic e Iling-Junior a sinistra. In attacco spazio a uno tra Miretti e Soulé. La punta centrale sarà Milik.