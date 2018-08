Torino, 27 agosto 2018 - Ripresa degli allenamenti per la Juventus, impegnata oggi in una seduta pomeridiana per cominciare a preparare la trasferta al Tardini di Parma. I bianconeri scenderanno in campo nell'anticipo di sabato sera (ore 20:30, gara in diretta in esclusiva su DAZN) contro una squadra, quella allenata da Roberto d'Aversa, reduce da un punto in due gare. Non la partenza auspicata dagli emiliani, che vorranno quantomeno provare a mettere in difficoltà una Vecchia Signora ancora in fase di rodaggio, sia sotto il piano tecnico/tattico che sotto quello fisico. Eppure la classifica parla chiaro, con i campioni d'Italia in vetta insieme a Napoli e Spal (e forse a una fra Roma e Atalanta, che si affrontano questa sera nel posticipo della seconda giornata).

I margini di miglioramento sono ovviamente enormi, sia a livello generale che di singoli, eppure dalle prime due uscite, oltre alle vittorie, sono arrivate anche buone indicazioni. Ciò che risalta maggiormente all'occhio è la qualità e la profondità della rosa che ha a disposizione quest'anno Massimiliano Allegri, che contro la Lazio si è permesso di lasciare in panchina per tutti i novanta minuti gente come Cuadrado e Dybala, e di fare entrare a gara in corso Douglas Costa. Il rischio di creare qualche malumore è evidente, ma da questo punto di vista Allegri e il suo staff tecnico sono sereni: c'è la massima fiducia di avere fra le mani prima di tutto una squadra composta da professionisti seri.

È partendo da questa consapevolezza che il tecnico bianconero può schierare di volta in volta la formazione che gli fornisce le maggiori garanzie. Inoltre, dopo la sosta prevista subito dopo la sfida con il Parma, gli impegni aumenteranno con l'inizio della Champions League e di conseguenza ci sarà più spazio per tutti. "Non c’è un divario netto tra titolari e riserve, possono considerarsi tutti co-titolari - ha sottolineato l'amministratore delegato Beppe Marotta prima della partita con la Lazio - La scelta di allestire una rosa importante si spiega per i tanti impegni che la squadra deve onorare, oltre a quelli delle nazionali. Come dirigenza siamo molto vicini all’allenatore e grandi problemi in questi anni non ci sono stati perché bene o male tutti capiscono di non poter giocare sempre".

Le voci di qualche malcontento sono state messe subito a tacere insomma. Prima o dopo anche un cinque volte Pallone d'Oro come Cristiano Ronaldo dovrà accomodarsi in panchina per il turnover. Alla Juventus viene data importanza in primis alle esigenze del gruppo, poi a quelle del singolo: questa è la filosofia che ha contraddistinto in questi anni il club piemontese e che ha portato ai tanti traguardi raggiunti.