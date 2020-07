Torino, 20 luglio 2020 - La trentaquattresima giornata di Serie A propone in coda il big match fra Juventus e Lazio. Alle 21.45 all'Allianz Stadium la squadra di Maurizio Sarri ha sulla racchetta un vero e proprio match point scudetto. Dopo il pareggio di ieri dell'Inter sul campo della Roma, i bianconeri infatti con una vittoria possono salire a +8 in classifica sulla squadra di Conte e, a quattro turni dalla conclusione del torneo, porre una serissima ipoteca sulla conquista del nono scudetto consecutivo.

Sarri ci crede, ma chiede maggiore solidità in difesa: "In questo momento non abbiamo problemi a fare gol, dobbiamo essere più solidi. Dobbiamo capire se la verità e' nei 0 gol subiti in 5 partite o nei 9 in 3 partite. Serve continuità, è importante il lavoro che tutti fanno per la squadra". Dall'altra parte Simone Inzaghi arriva all'impegno di Torino con notevoli problemi di organico. Oltre a Leiva, Lulic e Correa, sono ko anche Luis Alberto e Jony: "Mi sarebbe piaciuto giocarmela dopo la sosta con quei 5-6 giocatori in più che mi avrebbero dato rotazioni, di avere gente fresca nelle altre partite - ha spiegato il tecnico piacentino - Luis Alberto non ci sarà, così come Jony. Con tutti i giocatori a disposizione, è ovvio che la fisionomia della Lazio sarebbe stata diversa, senz'altro la squadra avrebbe fatto molto meglio"

Juventus contro Lazio è anche la sfida fra Cristano Ronaldo e Ciro Immobile, ovvero i primi due giocatori della classifica marcatori. CR7 finora in campionato ha realizzato 28 gol, uno in meno di Immobile, a secco ormai da quattro turni.

Questi i convocati della Juventus. Portieri: Buffon, Pinsoglio e Szczesny. Difensori: Alex Sandro, Bonucci, Danilo, Demiral, De Ligt, Rugani e Wesley. Centrocampisti: Bentancur, Matuidi, Muratore, Pjanic, Rabiot e Ramsey. Attaccanti: Cuadrado, Douglas Costa, Dybala, Higuain, Olivieri, Ronaldo, Zanimacchia.

Questi i convocati della Lazio. Portieri: Guerrieri, Proto e Strakosha. Difensori: Acerbi, Armini, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lukaku e Vavro. Centrocampisti: Andrè Anderson, Djavan Anderson, Cataldi, Falbo, Milinkovic-Savic e Parolo. Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Immobile e Moro.

Serie A, risultati e classifica

Juventus-Lazio, segui la diretta live dalle 21.45 (Sky Sport)

Probabili formazioni

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. All.: Sarri.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, Anderson D.; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi.

Arbitro: Orsato di Schio.