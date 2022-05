Juve-Inter: formazioni ufficiali e diretta finale Coppa Italia. Dove vederla in tv

Roma, 11 maggio 2022 - Coppa Italia in palio questa sera (ore 21) nella finale Juve-Inter. Il derby d'Italia torna allo stadio Olimpico di Roma, dove sono attesi 68mila spettatori, con il capitolo numero 244 di una saga da sempre caratterizzata da tensione e polemiche. I precedenti in Coppa Italia sono soltanto 33: 15 i successi bianconeri, 8 i pareggi e 10 le nerazzurre. Fuori dalla lotta per lo scudetto e ormai quasi certa del quarto posto finale, la Juventus di Allegri arriva a questa finale con la voglia di arricchire questa stagione in chiaroscuro con un titolo. Dall'altra parte l'Inter di Inzaghi vuole bissare i recenti successi in Supercoppa e in campionato proprio ai danni dei bianconeri e lanciarsi così nella volata scudetto contro il Milan da giocarsi nelle ultime due giornate di Serie A.

Le formazioni ufficiali

Juventus (4-2-3-1): Perin; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Bernardeschi; Vlahovic.. Allenatore: Allegri.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D'Ambrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Valeri di Roma 2.

Juve-Inter: le ultime news

Allegri sceglie il 4-2-3-1. In porta c'è sempre Perin, il numero della Coppa italia. In difesa spazio a Chiellini, all'ultima finale in maglia bianconera. Accanto al capitano gioca De Ligt. Sulle fasce Danilo e Alex Sandro. Zakaria e Rabiot davanti alla difesa. Dietro a Vlahovic il terzetto è formato da Cuadrado, Dubala e Bernardeschi. Panchina per Morata.potrebbe proporre. Dall'altra parte Inzaghi recupera Bastoni, ma solo per la panchina. In difesa c'è D'Ambrosio a completare il terzetto con Skriniar e De Vrij. Centrocampo tipo, con Dumfries e Perisic esterni, Barella, Brozovic e Calhanoglu centrali. In attacco ci sono Lautaro Martinez e Dzeko.

Incontro Agnelli-Zhang

E' durato un'ora l'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e quello dell'Inter Steven Zhang. Il numero 1 nerazzurro è arrivato nell'hotel romano che ospita il ritiro della Juve e lo ha lasciato dopo circa un'ora. Una visita di cortesia a poche ore dalla finale, con chissà anche quattro chiacchiere sul futuro di Paulo Dybala, il cui contratto non sarà rinnovato e il cui futuro potrebbe essere proprio a Milano sponda nerazzurra. Nessuno dei due presidenti presenzierà all'Assemblea della Lega di Serie A al Coni, ma saranno entrambi presenti in tribuna all'Olimpico.

Dove vedere la finale di Coppa italia

La finale di Coppa Italia Juventus-Inter sarà trasmessa in tv in esclusiva Mediaset in chiaro su Canale 5. Appuntamento con la diretta della partita dalle ore 21. In streaming sarà possibile vedere il match su Mediaset Infinity.

Diretta