Coppa Italia, Juve-Inter in diretta: formazioni ufficiali semifinale andata

Torino, 4 aprile 2023 - Coppa Italia, all'Allianz Stadium di Torino si gioca Juve-Inter, andata della semifinale (diretta dalle 21).

Momenti diametralmente opposti quelli vissuti dalle due squadre. La formazione di Massimiliano Allegri è in grande ascesa in campionato: le sei vittorie nelle ultime sette partite hanno permesso ai bianconeri di rientrare in corsa per il quarto posto nonostante la penalizzazione di 15 punti.

Dall'altra parte è invece nerissimo il periodo vissuto dalla squadra di Simone Inzaghi. Il ko contro la Fiorentina è stato il terzo consecutivo, il decimo in campionato. Ombre lunghe si allungano sulla panchina dell'ex allenatore della Lazio che, nonostante sia ancora in corsa in Champions e in Coppa Italia, è a rischio esonero nel caso in cui in campionato non avvenga una sterzata. A rischio c'è la qualificazione alla prossima Champions, un obiettivo che l'Inter, per motivi soprattutto legati al bilancio economico della società, non può fallire.

Juve-Inter: le formazioni ufficiali

Allegri sceglie Perin in porta e propone la migliore Juve possibile. Rispetto alla gara contro il Verona, tornano i big titolari: Kostic, Di Maria e Vlahovic. Inzaghi guarda invece già alla gara di campionato contro la Salernitana di venerdì. Spazio quindi ad Handanovic, D'Ambrosio, Asllani e Dzeko.

Juventus (3-5-1-1): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Massa di Imperia.

Dove vederla in tv

Juve-Inter, andata della semifinale di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta dalle 21 su Canale 5. A disposizione c'è anche la modalità streaming, rappresentata dal sito e dall'applicazione di Mediaset Infinity.

Cremonese-Fiorentina l'altra semifinale

Domani poi si giocherà l'andata dell'altra semifinale di Coppa Italia: Cremonese-Fiorentia. Appuntamento allo stadio Zini alle 21.

Diretta Juve-Inter