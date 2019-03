Torino, 30 marzo 2019 - Il magic moment di Moise Kean continua. Dopo i gol all'Udinese e quelli n Nazionale, il giovanissimo attaccante della Juventus va a segno anche contro l'Empoli decidendo la sfida. All'Allianz Stadium finisce 1-0 per una Vecchia Signora che risolve la pratica solo a ripresa inoltrata. I campioni d'Italia soffrono nella frazione d'apertura, poi nel secondo tempo dominano una squadra, quella toscana, che esce comunque a testa alta, ma senza punti. Punti che invece si porta a casa Madama, che riallunga il proprio vantaggio sul Napoli a +18. Occhio alle condizioni di Dybala, costretto a dare forfait per un problema muscolare alla coscia destra accusato durante il riscaldamento. Un infortunio da valutare, così come per Cristiano Ronaldo, in vista della Champions League.

SUPREMAZIA AZZURRA - Senza la Joya, annunciata titolare, spazio a Bentancur in un tridente offensivo atipico con Bernardeschi e Mandzukic. Decisamente meglio l'Empoli in avvio di gara: personalità e idee di gioco per i toscani, mentre la Juve non appare concentratissima. I toscani fanno male soprattutto dall'out mancino, dove difende Cancelo, messo spesso e volentieri in difficoltà. Al 23' è splendida l'azione azzurra che porta alla conclusione fuori di poco di Krunic. Gli ospiti gestiscono il possesso palla, mentre i bianconeri si affidano alle ripartenze: incredibile da pronosticare alla vigilia. Per attendere il primo vero squillo dei locali bisogna attendere il 30', quando Mandzukic di testa impegna Dragowski. L'Empoli non resta a guardare e con tiro dalla distanza di Krunic mette paura a Szczesny. E' questa sostanzialmente l'ultima emozione di un primo tempo a lunghi tratti comandato dai ragazzi di mister Andreazzoli.

RIPRESA DI MARCA JUVE - Al rientro in campo dagli spogliatoi Allegri ordina ad Emre Can di abbassarsi sulla linea dei difensori e ai suoi terzini di stare più alti e proprio da un cross di Alex Sandro nasce la palla gol per Bernardeschi, il cui tentativo al volo scheggia la parte alta della traversa. Il numero 33 bianconero è il più pericoloso dei suoi: splendida la sponda di Mandzukic che favorisce il tiro dell'ex Fiorentina, fuori misura di poco. La pressione della Juve cresce con il trascorrere dei minuti e questa volta è Cancelo a sfiorare il vantaggio con un diagonale velenoso. Allegri si gioca le carte Spinazzola e Kean, ma è di nuovo Cancelo a farsi vedere dalle parti di Dragowski.

L'Empoli non esce più dalla propria metà campo, il gol della Signora è nell'aria e a firmarlo è il più atteso, Moise Kean, che al 72' sfrutta alla perfezione l'assist di testa di Mandzukic. Passano sei minuti e il classe 2000 potrebbe raddoppiare, ma viene murato da un Dragowski costretto all'uscita disperata. I toscani ci provano coraggiosamente fino in fondo, ma la capolista non si scompone e riprende la marcia in campionato dopo lo stop di Genova.