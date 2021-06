Firenze, 27 giugno 2021 - Vincenzo Italiano sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico, attualmente allo Spezia, ha ribadito alla società ligure di voler iniziare una nuova avventura in Toscana. Philip Platek, presidente americano del club, è atterrato in Liguria per definire le condizioni dell'addio dell'allenatore. I viola saranno costretti a pagare la clausola rescissoria di 1,8 milioni di euro per liberare Italiano e, inoltre, dovranno cedere un calciatore allo Spezia.



Dopo la precoce rottura con Gennaro Gattuso, Rocco Commisso ha dunque scelto il prossimo tecnico per la sua Fiorentina. La fumata bianca è attesa per le prossime ore e lo Spezia ha già iniziato a guardarsi attorno per trovare un sostituto. Nella lista ci sono Domenico Tedesco dello Spartak Mosca, Francesco Farioli del Fatih Karagumruk, Marco Giampaolo - attualmente libero - e Roberto Venturato, ex allenatore del Cittadella.



