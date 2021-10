Roma, 12 ottobre 2021 - Italia-Svizzera, in programma per il 12 novembre (alle ore 20.45), si giocherà come previsto allo stadio Olimpico di Roma. Lo ha comunicato la Figc dopo un sopralluogo effettuato oggi insieme alla società Sport e Saluteche gestisce l'impianto. Dunque lunedì prossimo (18 ottobre), a partire dalle 12, è prevista l'apertura della biglietteria per l'acquisto dei tagliandi per la sfida che vale la qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar.

La "partita dell'anno", per dirla alla Roberto Mancini, era a rischio per le cattive condizioni del manto erboso dell'impianto capitolino. A spaventare i tanti appuntamenti già in calendario: giovedì 4 novembre c'è la partita di Conference League Roma-Bodo/Glimt, sabato 6 c'è il test match fra Italia e All Blacks, mentre domenica 7 la sfida di campionato tra Lazio e Salernitana.

