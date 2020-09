Amsterdam (Olanda), 7 settembre 2020 - Secondo impegno in Nations League per la Nazionale di Roberto Mancini, attesa stasera (ore 20.45) dal confronto con l'Olanda. Dopo il pareggio (1-1) contro la Bosnia Erzegovina, il commissario tecnico Roberto Mancini è pronto a varare un ampio turnover nella formazione che scenderà in campo alla 'Johan Cruijff Arena' di Amsterdam. La prima novità riguarda sicuramente l'attacco, dove Ciro Immobile è pronto a prendersi una maglia da titolare. L'attaccante della Lazio, Scarpa d'oro europea e capocannoniere della serie A, scalpita per tornare protagonista. Mancini alla vigilia lo ha annunciato al centro del tridente: "Immobile giocherà, così come Donnarumma, Chiellini e Jorginho. Per il resto, valutiamo fino all'ultimo, valutando le condizioni fisiche".

Il pareggio contro la Bosnia è stato un passo indietro sul fronte dei risultati rispetto al pre-lockdown. L'Italia infatti, prima della gara di Firenze, veniva da 11 vittorie consecutive e ha visto arrestarsi una serie record per la storia azzurra e per il tecnico Mancini. Ora contro l'Olanda, reduce dalla vittoria (1-0) contro la Polonia, la Nazionale ha davanti a sé un test per invertire la tendenza, un test di fatto già decisivo ai fini della qualificazione: "Spero che la squadra giochi bene, in modo propositivo come con la Bosnia, anche se certe cose non ci sono riuscite - ammette Mancini -. Dobbiamo cercare la vittoria. Se avessimo giocato a ottobre, sarebbe stato meglio, dispiace anche per l'assenza di pubblico. Penso che sarà una partita più spettacolare rispetto a quella di venerdì sera, perché ci troveremo di fronte una squadra che attacca di più".

Oltre a Immobile, Mancini dovrebbe dare spazio anche a giovani ed esordienti. Come per esempio Zaniolo, Kean e Locatelli: "Ho visto Zaniolo e Kean molto cresciuti rispetto al passato. Sono sulla buona strada, questo mi rende felice".



Olanda-Italia, le probabili formazioni (ore 20.45)

OLANDA (4-3-3): Cilessen; Hateboer, Veltman, Van Djik, Aké; De Roon, Vijnaldum, De Jong; Bergwjin, Depay, Promes. Allenatore: Lodeweges.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Locatelli, Jorginho, Barella; Zaniolo, Immobile, Kean. Allenatore: Mancini.

Arbitro: Brych (Germania).