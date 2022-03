Italia-Macedonia: la diretta. Dove vederla in tv e formazioni

Palermo, 24 marzo 2022 - Dentro o fuori. L'Italia si gioca l'accesso alla finale dei play-off, validi per la qualificazione ai Mondiali di calcio del Qatar 2022. L'avversario è la Macedonia del Nord, che vuole coltivare ancora il sogno della partecipazione al torneo più ambito al mondo.

Qualche fischio isolato del Barbera durante l'esecuzione dell'inno della Macedonia del Nord è stato subito sovrastato da un fortissimo applauso partito da ogni settore dello stadio. Un gesto di civiltà ancora più importante vista l'atmosfera di corrrettezza e unità che ha salutato l'ingresso delle squadre in campo, con la scritta 'Pace' scritta anche in cirillico apparsa sul tabellone.

La squadra di Roberto Mancini non ha possibilità per rimediare a eventuali errori. In caso di vittoria continuerà a sperare, in cso di sconfitta, lascerà definitivamente la competizione.

La formula dei playoff: come funzionano gli spareggi

E' il romanista Gianluca Mancini a fare coppia al centro della difesa con l'interista Alessandro Bastoni, mentre Giorgio Chiellini va in panchina. Queste le scelte del ct azzurro, Roberto Mancini. Donnarumma in porta con Florenzi ed Emerson esterni, a centrocampo Barella, Jorginho e Verratti, e tridente Berardi, Immobile e Insigne.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Mancini, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile (C), Insigne. Allenatore: Roberto Mancini.



Macedonia del Nord (4-4-2): Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Nikolov, Ademi, Bardhi, Churlinov; M. Ristovski, Trajkovski. Ct: Milevski. Allenatore: Blagoja Milevski.

Scamacca e Zaniolo in tribuna

Il CT della Nazionale ha dovuto sacrificare 9 dei 32 convocati (il 33° è Locatelli, appena guarito dal coronavirus) per mettere insieme la lista degli undici titolari più la panchina. Tra i nomi eccellenti che sono finiti in tribuna questa sera, ci sono Scamacca, Belotti e Zaniolo. Mancini ha preferito le opzioni Raspadori e Joao Pedro, calciatori più rapidi e che potrebbero cambiare il match nella ripresa, contro una Macedonia che difenderà molto bassa. Out anche il centrocampista della Roma: a metà campo, oltre ai titolarissimi Verratti, Jorginho e Barella, Tonali, Pessina, Cristante e Lorenzo Pellegrini. Questa la lista dei giocatori che oggi non sono a disposizione: Gollini, Biraghi, Bonucci, Luiz Felipe, Sensi, Belotti, Scamacca, Zaccagni, Zaniolo.

Il calcio d'inizio è previsto per le ore 20:45, allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Il match trasmesso in chiaro su Rai Uno e in streaming gratuito su Rai Play.



