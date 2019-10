Roma, 4 ottobre 2019 - Il ct della Nazionale azzurra ha convocato 27 calciatori per le sfide contro Grecia e Liechtenstein valide per le qualificazioni a Euro 2020. Unica novità è Giovanni Di Lorenzo, difensore classe '93 premiato per il un buon avvio di stagione con il Napoli. Per lui è un ritorno a Coverciano dopo essere stato convocato in occasione dello stage dello scorso aprile.

Ritorno in nazionale magggiore anche per il giocatore della Roma Nicolò Zaniolo. Non ci sarà invece Daniele De Rossi, che era stato pre-convocato, ma è indisponibile per infortunio.

In vista del doppio confronto con Grecia e Lichtenstein, Roberto Mancini ha lanciato un appello: "Io vorrei sempre più entusiasmo, la nazionale è della gente, di tutti gli italiani". La prima gara si disputerà a Roma. "Fino a tanti anni fa quando giocava la nazionale tutti la seguivano. Oggi non è più così - osserva il Mancio - ma si deve tornare tutti a tifare azzurro perché la Nazionale ci rappresenta tutti". Il ct ha parlato con la stampa durrante l'Unicef Generation, la tre giorni a Piazza del Popolo, a Roma, per i 30 anni della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Gli azzurri si raduneranno lunedì a Coverciano e nel pomeriggio sosterranno la prima seduta d'allenamento in vista dei match validi per la settima e ottava giornata delle qualificazioni. L'Italia è prima nel Gruppo J, con sei successi conquistati nelle prime sei partite, e può staccare il pass per l'Europeo, battendo la Grecia nella sfida in programma sabato 12 ottobre (ore 20,45) all'Olimpico di Roma.

Dopo gli azzurri saranno in trasferta a Vaduz, dove martedì 15 ottobre (ore 20,45) nel 'Rheinpark Stadion' affronteranno i padroni di casa del Liechtenstein.

Ecco l'elenco dei convocati.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan); Pierluigi Gollini (Atalanta); Alex Meret (Napoli); Salvatore Sirigu (Torino).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio); Cristiano Biraghi (Inter); Leonardo Bonucci (Juventus); Danilo D'Ambrosio (Inter); Giovanni Di Lorenzo (Napoli); Alessandro Florenzi (Roma); Armando Izzo (Torino); Gianluca Mancini (Roma); Alessio Romagnoli (Milan); Leonardo Spinazzola (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter); Federico Bernardeschi (Juventus); Bryan Cristante (Roma); Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea); Stefano Sensi (Inter); Marco Verratti (Paris Saint-Germain); Nicolò Zaniolo (Roma).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino); Federico Chiesa (Fiorentina); Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua); Vincenzo Grifo (Friburgo); Ciro Immobile (Lazio); Lorenzo Insigne (Napoli).