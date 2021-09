Reggio Emilia, 8 settembre 2021 - Emergenza infortuni e novità in formazione per il ct Roberto Mancini in vista di Italia-Lituania di questa sera (diretta). Il terzo impegno in otto giorni della Nazionale sulla strada delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 sarà di fatto affrontato dai giocatori ancora a disposizione come Kean e Raspadori. Infortuni e forfait dell'ultimo minuto hanno condizionato la vigilia della partita: alle già annunciate assenze di Immobile, Insigne, Verratti, Pellegrini e Zaniolo, si sono aggiunge quelle di Chiesa e Sensi. I progetti di formazione di Mancini sono evaporati nel corso delle ore e così l'Italia di questa sera dovrà necessariamente fare il massimo, cioè raccogliere tre punti fondamentali nella corsa per il primo posto, con il minimo a disposizione.

Italia (4-3-3): Donnarumma, Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Pessina, Jorginho, Cristante; Bernardeschi, Kean, Raspadori. Allenatore: Mancini.

Lituania (4-5-1): Setkus; Lasickas, Klimavicius, Utkus, Slavickas; Dapkus, Silvka; D. Kazlauskas, Verbickas, Novikovas; Dubickas. Allenatore: Razanauskas.

Arbitro: Pawson (Inghilterra).

La sfida fra Italia e Lituania, valida per le qualificazioni europee ai Mondiali di Qatar 2022, sarà visibile in diretta su Rai 1 dalle 20.45. Disponibile lo streaming grazie a RaiPlay.